Llevaba un año prófugo y lo delató un tatuaje: un delincuente con 18 antecedentes fue atrapado en la Villa 31

Un tatuaje en el brazo izquierdo terminó siendo la pista que permitió a la Policía de la Ciudad reconocer y detener en la Villa 31 a un hombre de 43 años que llevaba casi un año prófugo. El sospechoso, con domicilio en Rafael Calzada, acumulaba 18 antecedentes por distintos delitos y era buscado desde 2025 por una causa de tentativa de homicidio agravado y robo.

Los investigadores de la División Investigaciones Comunales 1 Norte habían comenzado a seguir sus movimientos tras establecer que, a pesar de residir en el partido bonaerense de Almirante Brown, el hombre se desplazaba habitualmente entre distintas jurisdicciones y frecuentaba el barrio de Retiro.

Con esa información, los efectivos desplegaron tareas de vigilancia en la Villa 31. Durante una de las recorridas observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del prófugo.

Pero hubo un detalle que terminó de despejar las dudas: en su brazo izquierdo llevaba tatuada la cabeza de un lobo, una marca particular que había sido incorporada a la descripción del hombre buscado.

Los policías se acercaron, lo identificaron y comprobaron que, efectivamente, se trataba de la persona que tenía pedido de captura.

El hombre era buscado desde 2025 por una causa tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 por una tentativa de homicidio agravado y robo.

La investigación había comenzado después de un episodio ocurrido en una obra en construcción. Según las actuaciones, el sospechoso habría ingresado al lugar con intenciones de robo y terminó enfrentándose con uno de los serenos.

La pelea derivó en lesiones que obligaron a trasladarlo al Hospital Argerich. Sin embargo, mientras permanecía internado, logró escapar y desde entonces permanecía prófugo.

Llevaba un año prófugo y cayó por un tatuaje Prensa Ministerio de Seguridad

Los antecedentes que complican su situación

Al revisar sus registros, los investigadores constataron que el detenido acumulaba un extenso historial judicial: desde 2022 aparecía mencionado en 18 causas por distintos delitos.

Entre los antecedentes figuran investigaciones por robo y tentativa de robo, tenencia de estupefacientes para consumo personal, grooming, encubrimiento, lesiones y portación de armas no convencionales, entre otros hechos.

El dato fue incorporado a las actuaciones una vez confirmada su identidad y permitió dimensionar el historial que acumulaba el sospechoso antes de su captura.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 intervino en el procedimiento y dispuso el traslado del detenido a una dependencia policial.