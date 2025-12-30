Lo cruzaron a toda velocidad en la autopista Riccheri y le robaron la moto: “Sacaron armas de guerra, no eran aficionados”

El domingo por la tarde, Guillermo, de 62 años, circulaba en su moto por la autopista Riccheri -altura Tapiales, en dirección a la ciudad de Buenos Aires-, cuando fue interceptado a toda velocidad por un grupo de motochorros que le robó su rodado. En comunicación con LN+, la víctima relató el minuto a minuto del hecho y aseguró: “Sacaron armas de guerra, no eran aficionados”.

Guillermo, la victima del asalto

“El asalto me dejó consternado y aturdido”, confesó Guillermo. Por otro lado, el conductor indicó que maneja motos desde que tiene 16 años y que, a pesar del suceso, lo va a seguir haciendo.

Al momento de reconstruir el robo, Guillermo dijo: “Me asaltaron seis personas distribuidas en tres motos. Todos tenían armas automáticas y de alto calibre”. El hecho fue registrado de principio a fin gracias a una cámara que llevaba en su casco.

Imágenes capturadas por el casco de la víctima

Cómo fue el modus operandi

Según la víctima del robo, “los delincuentes supieron manejar milimétricamente los puntos ciegos que tienen los espejos retrovisores. Yo nunca los vi”. “Actuaron con una coreografía para nada improvisada. Más bien, todo lo contrario. El robo fue súper ensayado”, agregó.

En las imágenes registradas por Guillermo, puede verse cómo los ladrones lo apuntan a quemarropa. “Traté de calmarlos diciéndoles que a la moto se las iba a dar”, relató. Una vez que los motochorros se llevaron su rodado, la víctima caminó hasta la banquina de la autopista.

Uno de los delincuentes registrados por la cámara ubicada en el casco de Guillermo captura de video

Quién lo socorrió

Consultado sobre cómo fue el momento posterior al robo, Guillermo apuntó: “Emiliano, el chico que me auxilió, me dijo que venía atrás mío y vio cómo los motochorros me venían siguiendo. Cuando frenó, me confesó que se iba a quedar cerca: si me herían él ya tenía la decisión de llevarme a un hospital”.

“Después, el resto de los automovilistas te miran con terror. Imaginate estar con tu familia en el auto y ver eso: es un horror. Me miraban como diciendo, perdón, pero no te puedo ayudar”, subrayó la víctima.

El derecho a salir sin miedo

En su diálogo con LN+, Guillermo también se hizo lugar a una reflexión. “Los bienes materiales son recuperables, es solo un trámite. Agradezco a Dios que no me hayan disparado”, sostuvo.

“Esto no es un tema aislado: los motociclistas lo venimos padeciendo hace rato. Y si no se hace una reforma integral, va a seguir pasando”, aseguró.

“Todos los motociclistas tenemos un vínculo con nuestras motos como si fueran un caballo: las amamos, por eso entregarlas es un dolor. Entonces, tenemos todo el derecho a salir. Pero lo más importante, a hacerlo sin miedo”, concluyó Guillermo.