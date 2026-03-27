Un productor de eventos, su esposa y su hijo fallecieron en un choque frontal

SANTA FE.- Un conocido comunicador radial y productor de eventos artísticos, su esposa y su hijo fallecieron en un fatal accidente en la ruta nacional 34, conocida como “La ruta de la muerte” por la cantidad de víctimas que se registran en esa vía que une Rosario con el noroeste del país.

La tragedia se registró ayer a la altura del kilómetro 555, entre las localidades de Icaño y Real Sayana, departamento Avellaneda, al sudeste del territorio santiagueño, 170 kilómetros de Ceres, en el extremo noroeste santafesino, la última ciudad de esta provincia que cruza la traza de la mencionada ruta.

El hecho involucró a dos vehículos que circulaban en sentido opuesto. Por un lado, una camioneta Toyota Hilux de color blanco, cuyo conductor fue identificado como Federico Vicente Zabaleta, de nacionalidad uruguaya y con domicilio en la provincia de Buenos Aires, quien se desplazaba en sentido sur a norte. El otro rodado involucrado en el accidente fue un Ford Focus en el que viajaban el reconocido organizador de eventos populares Roberto de la Silva junto con su esposa , Elsa Mansilla, y su hijo, Marcelo, que circulaba en sentido norte a sur.

En el lugar, alrededor del mediodía de ayer, y por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de manera frontal.

Como consecuencia de la brutal colisión perdieron la vida en el acto los tres ocupantes del automóvil: Marcelo De la Silva, de 36 años, quien al momento del impacto habría conducido el coche, y sus padres Roberto De la Silva, de 63; y Elsa Mansilla, de 69 años, todos con domicilio en la localidad de Icaño.

Según confirmaron diversas fuente, Roberto De la Silva era un reconocido organizador de eventos populares y propietario de una radio de frecuencia modulada en esa localidad.

En tanto, el conductor de la camioneta resultó con lesiones. Posteriormente, quedó en calidad de aprehendido mientras se avanzan con las actuaciones judiciales correspondientes.

En el caso interviene la fiscal de turno, María Cecilia Rímini, quien dispuso el inicio de las actuaciones sumariales pertinentes y la realización de todas las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Los peritos de criminalística recolectaron evidencias para establecer por qué uno de los rodados cruzó de carril inesperadamente.

El vicegobernador santiagueño, Carlos Silva Neder, despidió a De la Silva y familia con un mensaje cargado de emotividad, donde se mostró “profundamente consternado” por lo sucedido a su “amigo y compañero y reconocido dirigente del peronismo, siempre fiel defensor de nuestra cultura y de las cosas de Santiago del Estero”, resaltó.

El hecho generó una fuerte conmoción en la zona, tanto por la magnitud del choque como por la pérdida de toda una familia en el acto.

Además de atender su radio de FM en Icaño, Roberto De la Silva ejercía como representante de conjuntos folkloricos de la zona, promoviendo la música y la cultura regional.

Según recordaron los vecinos, Roberto combinaba su actividad profesional con una marcada participación en la vida comunitaria de la zona.