“Lo dejaron morir como a un perro”, dijo la pareja del paciente que murió tras una operación del médico Aníbal Lotocki

“Lo abrieron dos veces, perdió mucha sangre. Pasó mucho dolor a la noche y lo dejaron morir como a un perro”. Las afirmaciones corresponden a Romina Sicoli, pareja de Cristián Zárate, el paciente que murió luego de ser operado por el médico Aníbal Lotocki.

El facultativo es juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 17, integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo. Está acusado de homicidio simple con dolo eventual.

La joven estuvo acompañada por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

La mujer afirmó que Zárate no tenía inconvenientes de salud, no consumía ningún tipo de estupefacientes ni tomaba alcohol. Explicó que le había manifestado que “se veía gordo” y que por ello se quería hacer un procedimiento para “marcar el abdomen”, a lo que se le sumaba una presunta operación de hernia.

La pareja d ee la víctima declaró como testigo fiscales.gob.ar

Según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación (www.fiscales.gob.ar), en la causa consta que Zárate se sometió a una liposucción y a una dermolipectomía el jueves 15 de abril de 2021 en el Centro Médico Conde (Cemeco), situado en el barrio porteño de Caballito.

La pareja de Zárate recordó que a Cemeco lo acompañó un amigo y que todo se dio en un contexto de pandemia. Además, describió que la víctima llevaba un bolso con dos pijamas y artículos de higiene personal porque estaba previsto que se quedara esa noche.

“Tuvo la primera operación por la tarde y tras una complicación lo operaron por segunda vez. Ahí se desencadenó todo el horror”, dijo Sicoli al declarar bajo juramento de decir la verdad.

Luego se presentó el amigo de Zárate que había acompañado a la víctima a la clínica y estuvo con él después de las dos intervenciones.

“Podés estar anestesiado, pero de la primera operación no salió ni prolijo; tenía manchas de sangre por todos lados”, describió el testigo. Y recordó que cuando volvió a la habitación tras la primera cirugía, se presentó Lotocki a los pocos minutos y le dijo que “lo iban a volver a subir” porque “era muy inquieto” y “se le habían corrido unos puntos”.

Y también sostuvo que volvió a ver a Zárate cerca de las 21 en otra habitación y que si bien le habían dicho que no iba a poder quedarse con él durante la noche por cuestiones relacionadas con el protocolo por la pandemia, finalmente le dijeron que harían una excepción para que pudiera quedarse.

“Mi amigo cada media hora se quejaba de los dolores que tenía”, describió y especificó que la víctima se durmió recién cerca de las cuatro de la mañana y luego de que le suministraron varios calmantes. “Lo tocaba y estaba frío”, agregó.

En el juicio, el Ministerio Público está representado por la fiscal general María Luz Castany.

Junto a Lotocki llegaron a juicio oral cuatro médicos y la directora.

Lotocki está preso desde octubre de 2023 por disposición de la Sala IV de la Cámara del Crimen. Purga una sentencia de ocho años de cárcel por estafa y por las lesiones graves causadas a la fallecida modelo Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi; ese fallo, oportunamente confirmado por Casación, se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.