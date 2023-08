escuchar

Los saqueos que esta semana se registraron en las provincias de Neuquén, Mendoza y Córdoba se replicaron en el Gran Buenos Aires. En las últimas horas trascendieron los videos de un asalto en banda cometido en un supermercado de Moreno y los testimonios de las víctimas, mientras que ayer comerciantes de la localidad de Loma Hermosa salieron a la calle armados para defenderse de potenciales ladrones que rodeaban sus negocios.

En el caso de la segunda jurisdicción, se viralizaron las imágenes de tres hombres portando armas largas en la puerta de una perfumería y pañalera. En declaraciones a LN+ durante el programa Noticiero AM, que conduce Pablo Fernández Blanco, Norma, la dueña del comercio, contó: “Hace muchos años que estamos acá y conocemos los movimientos del barrio. Se empezó a ver gente que no era del barrio y muchas motos que se juntaron en las dos esquinas, que no llegan a verse en el video. Cuando uno empezó a ver eso, trató de hacer lo que sea para defenderse”.

A continuación, explicó que en el material visual se puede observar a Eduardo, su marido, junto a otros vecinos y dueños de negocios aledaños. “Querían entrar al chino y al Día, y dijimos: ‘Si lo hacen, seguimos nosotros’. [Lo que se ve en la secuencia] son vecinos tratando de defenderse. Después llegó la Policía, como a la hora, pero en el momento estábamos solos, no teníamos a nadie”, explicó, y agregó: “ Nosotros tenemos un negocio familiar y la peleamos día a día. No está bueno lo que se viralizó, pero tratamos de defendernos como podemos . Cuando mi marido vio que era mucha gente intentamos hacer que no se acerquen. Podía salir bien como podía salir mal y que hoy no la estuviéramos contando si hubieran entrado. Nosotros la peleamos día a día. Si nosotros no abrimos, no comemos”.

El llanto de uno de los comerciantes que se defendieron de saqueadores en Loma Hermosa

Tras ello, Eduardo, de 65 años, relató: “Yo veo que quieren entrar a un negocio y que el hombre de al lado saca una escopeta para defenderse. En defenitiva, me está defendiendo a mí (...) Es muy triste agarrar un arma, pero acá se te meten y te saquean. Esto ya lo viví en el 2001 y se veía que iba a pasar. Queremos trabajar tranquilos, nada más. Es muy triste ver a un ministro decir que estos son rumores. Anoche lo veía en la tele... En Tigre, Lomas de Zamora, Moreno...”. En ese momento, el hombre rompió en llanto y debió abandonar la entrevista.

Más tarde, Enrique, dueño de una carnicería lindera, ratificó la versión del matrimonio: “Vinieron acá a saquear. Eran unos cuantos, todos vagos, porque el que trabaja no saquea. Nosotros nos tenemos que defender, tenemos negocio y ellos vienen, entran, te llevan, te rompen todo, y después ¿cómo te armás de vuelta? Te funden. Me siento solo. Hoy está la policía acá, pero a veces no hay nadie”. Frente a dicho escenario, aseguró: “Si entran en un lado, entran en todos. Lo tenemos hablado con los comerciantes, nos vamos a defender”.

Saqueo en un local de ropa de Moreno

En Moreno, un saqueo se concretó en un supermercado chino de La Reja, donde decenas de delincuentes vaciaron las góndolas, vandalizaron el lugar e incendieron un depósito de garrafas.

“Había más de 40 personas. Prendieron fuego en la esquina e hicieron tanta fuerza que tiraron el portón [del supermercado] y después levantaron las persianas, porque estaba todo cerrado. Mi hijo, que está en la Policía, me dijo que había alertas de que esto podía pasar. Ya sabían”, relató un vecino que vive frente al supermercado y continuó: “Se llevaron de todo. Lo que más se llevaron fueron bebidas: cajones de cervezas, de todo. Fue Impresionante. También se llevaron heladeras, electrodomésticos y todo lo que había por delante. Rompieron todo”.

Asimismo, aseguró que a pesar de que los patrulleros circulaban por el lugar “no paraba ni uno” y que, a diferencia de lo denunciado en Loma Hermosa, las personas que ingresaron al comercio son vecinos del barrio y muchos clientes frecuentes del comercio.

“Sentí Mucho miedo. Vine acá hace 15 años y es la primera vez que me pasa. Primero tiraron piedras, después prendieron fuego y luego rompieron las persianas. Se llevaron todo”, dijo en TN Elena, la dueña del supermercado. “Llamamos durante una hora y media a la Policía, pero no vino nadie. Ya estábamos alertados de que podía haber saqueos”, se quejó.

Por su parte Johana, cajera del negocio, sostuvo: “Son todos conocidos, que vienen todos los días a comprar. Los vemos todos los días comprando”. En tanto, otra empleada afirmó: “Son unos chupa sangre. Venían a comprar todos los días acá y ahora se robaron todo. Cuando nos veían a nosotras agachaban la cabeza. Se robaron hasta la picadora de carne y la cortadora de fiambre”. Finalmente, reveló que el dueño le dijo que tiene pensado volverse a China porque “perdió todo”.

Otra de las localidades afectadas por esta clase de delitos fue José C. Paz, donde según pudo saber LA NACION hubo cuatro arrestados en un operativo por un robo grupal a un supermercado de la cadena Día, en la avenida Croacia al 1100. Según informó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se registraron un total de 56 detenciones por saqueos e intentos de robos organizados en el conurbano.

LA NACION