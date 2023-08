escuchar

Distintos episodios de ataques y robos piraña en locales se registraron en diversos puntos del Gran Buenos Aires y las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza y Córdoba en los últimos días. Como respuesta a los saqueos, desde el Gobierno están coordinando con las distintas fuerzas de Seguridad nacional y provinciales un comando unificado de crisis.

Las imágenes motivaron distintas alertas en puntos comerciales de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, como Once o la avenida Avellaneda en Flores, donde falsas alarmas de saqueos en esas zonas llevaron a varios comerciantes a bajar las persianas de sus locales el martes de esta semana.

Cómo fueron los ataques a comercios en el conurbano

En José C. Paz

Uno de los hechos más impresionantes ocurrió este martes 22 de agosto en el partido de José C. Paz, donde un supermercado Día, ubicado en la calle Croacia al 1196, fue copado por alrededor de 100 personas. El local estaba cerrado, y dentro solo había un custodio y un cajero, que fueron superados por la turba, la cual robó dinero y mercadería mientras el custodio pulsaba un botón de pánico que alertó a la Policía. La llegada de efectivos bonaerenses al lugar, y sus disparos al aire generaron la dispersión de los asaltantes.

Así fue el robo en un supermercado Día de José C. Paz

En Moreno

Otro ataque a un comercio se registró en Moreno, más precisamente en un supermercado chino en el barrio Carrasco de la localidad de La Reja, cuando decenas de delincuentes (que el personal identificó en varios casos como clientes regulares del negocio) vaciaron las góndolas, vandalizaron el lugar e incendiaron un depósito de garrafas.

“Había más de 40 personas. Prendieron fuego en la esquina e hicieron tanta fuerza que tiraron el portón [del supermercado] y después levantaron las persianas, porque estaba todo cerrado. Mi hijo, que está en la policía, me dijo que había alertas de que esto podía pasar. Ya sabían”, relató un vecino que vive frente al supermercado y continuó: “Se llevaron de todo. Más que nada bebidas, como cajones de cervezas. Fue Impresionante. También se llevaron heladeras, electrodomésticos y todo lo que había por delante. Rompieron todo”.

En el mismo partido, también se registró este martes un ataque a un local de ropa ubicado en la esquina de las calles Belgrano y Mitre. El asalto duró menos de un minuto, y las cámaras de seguridad muestran como más de una decena de personas, en su mayoría jóvenes, se llevan la mercadería que tienen a mano mientras la cajera alcanza a esconderse detrás del mostrador.

Saqueo en un local de ropa de Moreno

Un operativo cerrojo montado por la Policía acabó con la detención de un joven de 19 años, llamado Hernán Marcelo Magallán, que cargaba con varias prendas sustraídas. Según informó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya hay 94 personas detenidas por saqueos e intentos de robos organizados en el conurbano.

En Tres de Febrero

Asimismo, hubo un intento de saqueo en Loma Hermosa, en la parte correspondiente al partido de Tres de febrero, donde dueños de locales salieron a la calle armados con escopetas para disuadir a un grupo que se juntaba en torno a un supermercado Día y un autoservicio regenteado por personas de origen chino. Así lo contó a LN+ Eduardo, uno de los comerciantes afectados: “Querían entrar al chino y al Día, y dijimos: ‘Si lo hacen, seguimos nosotros’. [Lo que se ve en la secuencia] son vecinos tratando de defenderse. Después llegó la Policía, como a la hora, pero en el momento estábamos solos, no teníamos a nadie”.

El llanto de uno de los comerciantes que se defendieron de saqueadores en Loma Hermosa

En Tigre

Otros intentos de saqueos fueron confirmados por las autoridades municipales de Tigre. El intendente Julio Zamora afirmó en LN+:”[Hubo] un intento de saqueo en este supermercado Día de la localidad de Don Torcuato, que es un supermercado que está muy cerca del barrio San Jorge, de donde podrían haber venido estos vecinos jóvenes. Tenemos un detenido a disposición de la Justicia”.

En Escobar

En Escobar, desde el municipio confirmaron un ataque sobre un supermercado Día de Maquinista Savio, que pudo frustrarse con la detención de seis involucrados. Como dijeron fuentes oficiales, una revisión sobre los detenidos, cuatro mujeres y dos varones, muestra que son “jóvenes de entre 12 y 15 años, con dos apenas por encima de los 18 años”, que “ni siquiera pertenecían ni al barrio ni a la localidad”.

En Lomas de Zamora

Un intento de saqueo en un supermercado chino de Lomas de Zamora fue registrado por vecinos de la zona, ubicada en el barrio El Olimpo. Las imágenes muestran como más de una decena de personas se agolpan frente al autoservicio, cuya entrada patean. Al final de la secuencia, también se observa como varios de los involucrados huyen ante la llegada de patrulleros, que aseguraron la integridad del negocio.

Saqueo en Lomas De Zamora (Ingeniero Budge) pic.twitter.com/jicIFbOJKZ — Christian (@Cristian_843_) August 23, 2023

En Mar del Plata

Si bien los comerciantes de Mar del Plata comunicaron a medios locales haber recibido alertas de saqueos en comercios de la ciudad balnearia el martes, lo que llevó a varios a bajar sus persianas por precaución, desde la municipalidad confirmaron que no se registraron eventos generalizados de ataques a comercios.

El único episodio, que las autoridades municipales calificaron como un intento de robo, ocurrió en un minimercado del barrio Cerrito Sur, donde un grupo de aproximadamente diez jóvenes intentó ingresar al local. Fueron repelidos por el dueño y el personal del autoservicio, que llamaron a la Policía. Si bien se rompieron algunas botellas y doblaron la persiana del local, no consiguieron robar mercadería.

Cómo fueron los ataques a locales en el interior del país

En Mendoza

Los primeros reportes de ataques sobre comercios y autoservicios ocurrieron en el interior del país, más precisamente en Mendoza. La provincia cuyana tuvo 28 aprehendidos, 17 de ellos menores de edad, por ataques sucedidos en los departamentos de Las Heras y Guaymallén.

En Las Heras, un grupo de personas intentó ingresar a distintos supermercados y, tras enfrentamientos con la Policía que lo impidió, quiso entrar a comercios menores de la zona. Uno de ellos fue una carnicería, donde robaron carne y provocaron destrozos, según informó la agencia Télam. Hechos de similares características ocurrieron también en el departamento de Guaymallén, cercano a la capital provincial.

Hubo 43 detenidos en Mendoza, Córdoba y Neuquén; robos organizados e incidentes

Además, tres personas fueron detenidas en el departamento de Rivadavia, al este de la provincia, acusadas de liderar grupos de WhatsApp dónde se convocaba a la realización de saqueos. El trío ya recibió una imputación por ”instigación al delito”, tipo previsto en el artículo 209 del Código Penal.

En Córdoba

Entre el domingo y la madrugada de este martes se produjeron distintos episodios en las ciudades cordobesas de Río Cuarto y Córdoba Capital. En la ciudad más importante de la provincia hay 20 detenidos (16 de ellos, mayores y cuatro menores) y en Río Cuarto, 24, entre ellos una mujer originaria de La Pampa pero radicada en esa ciudad, acusada como supuesta “instigadora”.

Los detenidos en la capital participaron en la madrugada de este martes de los ataques a 15 comercios aproximadamente. Los datos fueron confirmados por el Ministerio de Seguridad cordobés y la modalidad fue la misma que la de Río Cuarto y otros lugares: hubo convocatoria por redes sociales y un avance “tipo piraña”.

En Neuquén

Otra provincia donde hubo reportes de saqueos fue Neuquén, sitio en el que se registró el ataque a un supermercado en Cutral Co, que terminó con 6 detenidos. Además, hubo 10 hechos en distintos autoservicios de la capital provincial, que dejaron un saldo de 10 aprehendidos.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Neuquén, Georgina Ñanco, dijo a Diario Río Negro: “Estos son hechos de vandalismo, no es hambre. Están aprovechando este momento para hacer este tipo de vandalismo, no es la gente que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes”.

“Eran grupos chicos, pero están todos comunicados por las redes. Estaban organizados”, añadió la ejecutiva.

En Río Negro

Varios comerciantes de Bariloche fueron víctimas de intentos de saqueo en las últimas horas, según informó la agencia ANBariloche. Esto derivó en enfrentamientos entre grupos de delincuentes y las fuerzas de seguridad. Los incidentes comenzaron anoche, con el saqueo de un camión cargado de productos estacionado fuera del depósito de un supermercado La Anónima del barrio San Francisco.

En Salta

En la provincia de Salta, el Ministerio Público Fiscal local anunció el pasado jueves la detención de nueve personas por incitar a saqueos en la ciudad de Orán: “Alrededor de las 21, se alertó a las autoridades policiales por la presencia de un grupo de personas que circulaba de forma peatonal por calle 25 de Mayo de esa ciudad. Usando un parlante, proclamaban la consigna ‘saqueo, saqueo’”.

“Al llegar el personal policial ―continúa el comunicado― tres de los sospechosos se encontraban en la puerta del supermercado, mientras que otros seis habían ingresado al establecimiento. Tras ser demorados, se secuestró el parlante empleado”.

La fiscal penal Mariana Torres, subrogante en la Fiscalía Penal 1 de Orán, imputó de forma provisional a los nueve hombres, de entre 22 a 39 años, como coautores del delito de tentativa de robo en poblado y en banda.

Quiénes están detrás de los ataques a locales

Una de las voces del Gobierno que se refirió a estos hechos fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien habló esta mañana y aseveró que estos hechos “no son espontáneos”. Sin embargo, el titular de la cartera aclaró que las investigaciones pertinentes todavía no produjeron “datos fidedignos” de quiénes están detrás de los hechos.

Antes, la portavoz Gabriela Cerruti había hablado en sentido contrario, llegó a acusar a sectores cercanos a la oposición liderada por Javier Milei y Juntos por el Cambio de incentivar estos episodios. “El clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de [Patricia] Bullrich, sobre algo que querían que sucedieran. Había grupos de WhatsApp incentivando”, aseguró la funcionaria durante su conferencia de prensa diaria.

Raúl Castells, dirigente piquetero e integrante del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), que se presentó como precandidato a presidente en las PASO 2023 por esta fuerza y obtuvo 25.000 votos en todo el país, se atribuyó los episodios de escala nacional: “Nosotros somos los que estamos convocando porque el Gobierno quitó la provisión de alimentos para 11 millones de niños y adultos en todo el país desde hace tres meses por orden de Sergio Massa y de Victoria Tolosa Paz”, dijo antes de agregar: “Alcanza que se entregue la comida y en 24 horas se termina todo”.

