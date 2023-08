escuchar

A partir de algunos episodios registrados en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén, comenzó la preocupación por los saqueos.

Por las amenazas que se difundieron vía WhatsApp y los videos que circularon en las redes sociales, muchos comerciantes cerraron sus puertas.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que los ataques “no son espontáneos”, pero que el Gobierno todavía no tiene datos sobre quiénes estarían detrás de los robos.

12.18 | Sergio Berni aseguró que hubo más de 150 intentos de robo frustrados

En la conferencia de prensa junto a Axel Kicillof, el ministro de seguridad bonaerense afirmó que la Policía logró contener a tiempo más de un centenar de hechos delictivos: “Lo de ayer fueron hechos puntuales que se caracterizaron por la presencia de grupos organizados y la presencia de muchos menores. El pueblo en general no acompañó, inclusive ayudó a la Policía a mantener el orden. Tuvimos, de manera conjunta y coordinada, más de 150 intentos que fueron todos interceptados por la Policía, salvo por los hechos que son de público conocimiento”.

12.09 | Axel Kicillof reveló que hay 94 detenidos por los saqueos

En una conferencia de prensa que realizó junto al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, el gobernador de Buenos Aires precisó las acciones que tomó el gobierno provincial y las acciones de la Policía: “Hay 94 detenidos en manos de la Justicia. Me comuniqué con los intendentes de Moreno, José C. Paz, Escobar y Tigre. Luego de esta puesta en común me voy a reunir con algunos de ellos para trabajar en el fortalecimiento de la seguridad. El ministro va a tener una reunión con miembros del Poder Judicial para coordinar las acciones”.

12.00 | El impactante video de los saqueos en Moreno

El local de ropa de la marca Narrow, ubicado en el centro de la localidad del conurbano bonaerense, sufrió el robo de decenas de prendas. En el transcurso de un minuto, al menos seis personas ingresaron en el comercio, causaron destrozos y se llevaron productos, ante el miedo de una empleada que solo atinó a esconderse detrás de la caja para no ser agredida.

11.50 | Preocupación en Mar del Plata por tres robos en banda

En las últimas horas, se produjo el tercer caso con la misma metodología en la ciudad costera. En esta oportunidad, los asaltos fueron en un paseo de compras, donde resultaron afectados principalmente una ferretería, una tienda de ropa y zapatillas, y un kiosco. Guillermo Montenegro brindó dos conferencias de prensa, donde informó sobre los detenidos por los hechos delictivos. El intendente aseguró que fueron “robos” y diferenció esto con la masividad que tiene un saqueo.

11.38 | Gabriela Cerruti apuntó contra Javier Milei por los saqueos

La portavoz presidencial responsabilizó a grupos vinculados con el candidato libertario y con Patricia Bullrich por alentar a los robos. “El clima en las redes sociales y ayer todo el día lo fueron generando las cuentas que están ligadas a los grupos de La Libertad Avanza y, en algunos casos, también a los grupos de Bullrich; y que fueron generando un clima sobre algo que querían que sucediera”, manifestó a Radio Futurock.

11.22 | El desgarrador relato de un comerciante que se defendió de los robos

Eduardo, de 65 años, relató a LN+ la situación que vivió en las afueras de su local en Loma Hermosa. Armado, salió a disuadir hombres a bordo de una moto que merodeaban la zona. “Es muy triste agarrar un arma, pero acá se te meten y te saquean. Esto ya lo viví en el 2001 y se veía que iba a pasar”, contó.

11.05 | Detuvieron a cuatro personas por los saqueos en José C. Paz

Luego de los robos que sufrió el supermercado de la cadena Día en la localidad del conurbano bonaerense, hubo cuatro detenidos. Tres de ellos habrían intentado escapar con mercadería, mientras que el cuarto aguardaba en una moto fuera de la sucursal. Se estima que participaron entre 80 y 100 personas.

11.00 | Raúl Castells se adjudicó los saqueos en todo el país

El líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) afirmó en diálogo con Canal 7 Mendoza que desde su agrupación convocaron a la ola de robos a comercios. “Estamos convocando porque el Gobierno quitó la provisión de alimentos para 11 millones de niños y adultos en todo el país desde hace tres meses por orden de Sergio Massa y de Victoria Tolosa Paz”, expresó. Además, remarcó que ya le había advertido sobre esta posibilidad al Gobierno.

