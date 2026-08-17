Los atraparon mientras vendían droga en las vías del tren en Córdoba: decomisaron 575 dosis de cocaína y un millón de pesos

La investigación llevaba cuatro meses y había puesto la lupa sobre un sector de la Villa El Milagro, en la ciudad de Córdoba. Los movimientos detectados por los investigadores en ese asentamiento se repetían con una frecuencia que llamó la atención: personas que llegaban a determinados domicilios, permanencias breves y desplazamientos hacia las inmediaciones de las vías del tren.

Con el correr de las semanas, la pesquisa permitió establecer, según los investigadores, que las viviendas no eran los únicos lugares utilizados para la presunta comercialización de drogas. Parte de las transacciones se concretaba también en las vías ferroviarias cercanas, donde los sospechosos encontraban un espacio para realizar las entregas.

El operativo llegó este fin de semana. Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron dos allanamientos simultáneos en un pasaje público sin número del asentamiento y detuvieron a tres personas: dos hombres de 26 años y una mujer de 22.

El intento de fuga

La irrupción de los agentes provocó una reacción inmediata. Según informó la FPA, dos de los investigados intentaron abandonar los domicilios cuando comenzó el procedimiento.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a tres personas en Córdoba y decomisó 575 dosis de cocaína Prensa MPF Córdoba

No llegaron lejos: el personal policial que había sido desplegado en los alrededores logró interceptarlos en la vía pública y concretó las detenciones.

La maniobra de escape fue uno de los momentos de mayor tensión del operativo, planificado tras varios meses de seguimiento. Los investigadores habían concentrado su tarea en determinar cómo funcionaba la presunta venta de estupefacientes y qué personas participaban de la actividad.

La pesquisa permitió identificar dos viviendas señaladas como puntos de comercialización. Pero también estableció, de acuerdo con la información oficial, que la actividad se trasladaba a las vías del tren.

La modalidad combinaba así la entrega de droga desde los domicilios con encuentros en espacios públicos. Ese mecanismo habría permitido a los sospechosos modificar los lugares de contacto y reducir la permanencia de compradores en las viviendas investigadas.

Tras reunir los elementos considerados suficientes para avanzar, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno ordenó los allanamientos.

575 dosis y más de un millón de pesos

Los procedimientos terminaron con un importante secuestro de droga. En total fueron halladas 575 dosis de cocaína, además de $1.061.800 en efectivo. Los agentes también encontraron una balanza digital, una motocicleta y otros elementos que quedaron incorporados a la causa como evidencia.

El hallazgo de la cocaína fraccionada será ahora analizado por la Justicia dentro del expediente. También deberán determinarse el origen del dinero y el eventual vínculo de los restantes elementos secuestrados con la presunta actividad de comercialización.

Los tres detenidos fueron trasladados a la sede judicial por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno. La causa quedó encuadrada en una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.