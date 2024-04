Mar del Plata: le dispararon a un kiosquero y se salvó por un paquete de chicles

Escuchar

Era la sexta vez que un kiosco de la ciudad de Mar del Plata sufría un robo a mano armada en lo que va de 2024. La historia, a diferencia de los cinco antecedentes, podría haber tenido un desenlace fatal porque uno de los delincuentes le disparó al vendedor Cristian en dos oportunidades. “Uno de los malvivientes me pidió plata, no reaccioné y ahí me tiró el primer tiro, que le pegó a los chicles y por eso no me da a mí”, contó el comerciante. El paquete de las gomas de mascar se encontraba sobre el mostrador y recibió de lleno el ataque.

Acto seguido, y ya preparado por los lamentables antecedentes, el hombre tomó su aerosol de gas pimienta y lo pulsó contra los ladrones - uno de ellos lo rodeaba - que continuaban exigiéndole que les entregara la recaudación.

El particular hecho ocurrió este lunes, alrededor de las 14, en un comercio ubicado en la avenida Peralta Ramos al 700. La víctima relató qué ocurrió ese momento: “Manoteé el gas pimienta y le empecé a tirar a ellos. Primero al que estaba enfrente, el que disparó, y después al que estaba al lado”.

Y prosiguió, en diálogo con el medio local 0223: “Cuando se estaban yendo, y ya con el efecto gas pimienta, [uno de los delincuentes] me apuntó como para tirarme y como no pudo tiró para arriba. Pegó por ahí, pero no a mí. Luego, hirió a su secuaz”. Los ladrones escaparon del local sin concretar el robo.

Asaltaron a un kiosquero y se salvó porque la bala pegó en un paquete de chicles

La víctima contó que al verse acorralado por los malhechores tocó el botón antipánico, “pero no funcionó”. “La Policía vino porque una señora escuchó los tiros y llamó al 911. Acá estamos solos, no hay seguridad y siempre pasa algo acá en esta cuadra: si no es la panadería, somos nosotros, los chinos, pero siempre a alguien le están robando en esta cuadra”, lamentó el comerciante.

Asaltaron a un kiosquero y se salvó porque la bala pegó en un paquete de chicles

Si bien ese lunes cerró el kiosco tras el violento robo, al otro día Cristian volvió a abrir las persianas. El hombre dijo que debido a lo que le tocó vivir quedó “muy alterado”. “ No me siento seguro, no me siento cuidado . Siento que acá puede venir cualquiera a hacer lo que quiere y no tenemos seguridad para nada. No tengo miedo, tengo mucha impotencia, mucha bronca”.

El caso es investigado por el fiscal Fernando Berlingeri, quien secuestró el registro fílmico para intentar dar con los hombres e identificarlos. Intervino también personal de la comisaría tercera, con jurisdicción en la zona.

LA NACION