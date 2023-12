escuchar

Una familia de Río Primero, provincia de Córdoba, lanzó un desesperado pedido luego de que un ladrón se metió a una casa y se robó el perro - de un niño con epilepsia - tras tirarlo por encima de la tapia. La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad que había instalada en el patio de la vivienda.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes en una vivienda en la calle Contardo Ferrini en el Barrio Dulce de Río Primero y donde el can, de raza bulldog francés y que tiene un año, estaba ocasionalmente, según contó la dueña que solicitó ayuda para encontrarlo.

“ Habíamos llevado a Rocco - el perro robado- a lo de mis suegros porque otra perrita que tenemos en casa está en celo. Saltaron desde el otro lado de la tapia en donde hay un baldío ”, dijo la mujer al medio local El Doce TV y detalló que del otro lado de la tapia de más de dos metros y medio de altura dos cómplices esperaban al ladrón que ingresó a la propiedad.

En el video, de pocos segundos, se puede ver cómo el delincuente, vestido de negro, salta la tapia e ingresa al inmueble mientras es observado por el pequeño y cariñoso animal. Una vez en el patio, el ladrón sujeta al animal de sus patas delantera y en un rápido movimiento lo arroja por encima del muro de color blanco.

“El que está con él todo el día es mi hijo de 11 años que tiene epilepsia refractaria. Pido que lo devuelvan, pagamos una recompensa, no hay problema. Los chicos lo extrañan mucho”, dijo la mujer que lanzó una campaña en redes sociales para pedir información sobre el paradero de Rocco.

La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos crónicos más comunes. Cerca de un tercio de las personas que tienen epilepsia, evolucionan a una forma clínica llamada epilepsia refractaria, que se caracteriza por la persistencia de crisis a pesar de un adecuado tratamiento farmacológico. El estrés está entre los principales desencadenantes de las convulsiones en las personas con epilepsia.

En Río Primero, Córdoba: robaron el perro de un niño con epilepsia.

Otro caso en marzo

En marzo, una mujer sufrió el robo de su auto con su perro adentro, en un barrio de Córdoba capital y, días después, pudo ayer reencontrarse con “su compañero”, como lo llama, tras buscarlo desesperadamente durante tres días. En un emotivo video, se puede ver como una niña, cuya familia halló al can, se lo devuelve.

El robo ocurrió el viernes 10 de marzo en el barrio San Salvador de la ciudad capital de Córdoba. Al salir de su casa, Eliana, quien es médica y docente universitaria, fue abordada por delincuentes.

“El viernes a las 20 puse a mi perrito maltés en el auto, tengo 2 portones, uno automático y el otro no, cerré el primero y cuando salí apareció un hombre con un arma que me la ponía sobre la cara y yo le gritaba por el perrito, pero arrancó y se fue”, había explicado Eliana a El Doce Tv.

“¡No me importa el auto, dame al perrito!”, le había gritado la mujer al delincuente que segundos antes la había amenazado con un arma.

Antes del hallazgo de Simón, Eliana se lamentaba: “Lo que quiero es que me devuelvan el Simón. No tenía identificación ni nada. Mis nietos me han estado acompañado, donde yo estaba, él estaba”.

Ayer por la tarde, Eliana pudo reencontrarse con Simón. Una familia lo encontró vagando por la calle y lo reconoció gracias a las búsquedas que publicó la médica en las redes sociales y a su aparición en los medios.

Desde un video del momento, se puede ver cómo Eliana, emocionada, se reencuentra con el animal que enseguida le lame el rostro. “Gracias mi vida, gracias. A vos también te gustan los perritos”, le dice la mujer a la niña que sostenía al animal y que también lo abrazaba y besaba.

LA NACION

Temas Inseguridad