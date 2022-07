Una persona resultó herida esta madrugada por un triple choque sobre la avenida 9 de Julio y Alsina, en el barrio de Monserrat del Microcentro porteño. El siniestro vial se produjo cerca de las 4 y desde entonces la calzada está reducida en dirección a Retiro. Según fuentes policiales, en el accidente de tránsito estuvieron involucrados un remís, un colectivo de la línea 86 y un taxi, cuyo conductor fue el único lesionado y debió ser trasladado al Hospital Ramos Mejía.

“Veníamos por la 9 de Julio, con todo el tránsito que abre el semáforo en la cuadra anterior, y con precaución porque acá no andan los semáforos”, relató en LN+ Manuel, el conductor del remís, quien agregó que llevaba a un pasajero a bordo y circulaba casi en paralelo con el taxi involucrado en el choque.

Tras ello, indicó: “El colectivo venía cruzando por Yrigoyen, pero venía rápido, y en vez de tocar el freno al cruzar una avenida tan importante -porque tiene que cruzar con precaución- nos llevó puestos. Así nomás, literal. Afortunadamente alcanzamos a girar el volante porque, si no, a mí me agarra al medio. Me agarró a mí y luego al taxi con el que veníamos a la par acá sobre la 9 de Julio. Dijo que no nos vio”.

Microcentro: al menos un herido por un triple choque en la avenida 9 de Julio y Alsina

Las primeras informaciones aportadas por efectivos policiales habían planteado un escenario distinto, en el que la unidad de la línea 86 fue embestida al parar en un semáforo por el taxi y el Chevrolet Prisma.

En lo atinente a las circunstancias en las que ocurrió el siniestro, el remisero añadió que en ese momento “la calzada estaba resbaladiza”. “No llovía, pero tocás el freno de golpe y el coche derrapa igual”, señaló.

Triple choque sobre la avenida 9 de Julio

Como consecuencia del choque, el chofer del taxi resultó herido y fue trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Ramos Mejía, con diagnóstico de cervicalgia, confirmaron voceros policiales.

Por su parte, Manuel dijo con relación a su estado de salud y al de la persona a la que transportaba: “Yo tengo un poco dolorido el cuello por el golpe, pero nada más; y el pasajero que estaba conmigo, todo bien. No se hizo nada”. Y cerró: “Lamentablemente, al taxista se lo tuvieron que llevar al hospital porque sufrió golpes importantes. Esa es la preocupación nuestra”.