Misiones: habló la mujer que devolvió 16.000 dólares y explicó por qué lo hizo

Este martes, Carola encontró un bolso que contenía 16.100 dólares en una parada de colectivos de Misiones. Minutos después, fue a la Comisaría de la Mujer a entregar el dinero. La mujer explicó, esta tarde, las razones que la llevaron a devolver los 161 billetes de 100 dólares.

Carola relató que encontró el dinero “en un bolsito bastante modesto”. En el momento, se sorprendió. “No pensé que podía haber tanta plata. En realidad, a mí me llamaron la atención unos papeles que estaban ahí, porque la señora que se olvidó el bolsito se fue y lo dejó. Pensé que la señora se iba a querer morir”, dijo la mujer, en diálogo con Crónica.

“Vi esa cantidad de dinero y me quedé helada”, contó Carola.

En cuanto a los motivos, sostuvo que empatizó con la dueña del dinero. “Era una señora mayor, pensé que podían ser los ahorros de su vida. Se me vino a la cabeza la imagen de mi mamá porque estaba despistada y un poco nerviosa”, explicó.

La mujer que encontró el bolso con 161 billetes de 100 dólares se acercó hasta la Comisaría de la Mujer y lo entregó

“A una le queda la satisfacción de haber hecho algo bueno”, señaló a mujer, quien advirtió que este mes le cortaron el servicio de luz por falta de pago.

“A las personas que trabajamos honestamente todos los días y peleamos el día a día no nos sobra nada. Por ahí le empatamos a la inflación, pero no le ganamos. Encontrás una cantidad de dinero así y pensás...”, agregó.

“Esperé un ratito en la parada, pensé que iba a volver, no puede no darse cuenta de que se olvidó semejante cantidad de plata. Fue muy raro porque no apareció pronto a buscarla”, expresó. Finalmente, Carola devolvió el dinero en una dependencia policial: “Ni entré a la comisaría. La entregué y me fui a mi casa”.

Según fuentes policiales, en el bolso había cuatro fajos del banco Galicia con distintas cantidades de billetes de 100 dólares por una suma total de 161 billetes, es decir, 16.100 dólares.

La dueña del dinero fue, este miércoles, a dicha comisaría de Posadas y comprobó ser la propietaria del bolso y del dinero, tras lo cual se le devolvió en su totalidad.