Comer, dormir y pasear en Misiones

Las Cataratas del Iguazú son uno de los mayores atractivos turísticos del país, y una maravilla de fama internacional, pero la provincia de la tierra colorada tiene también los Saltos del Moconá, las ruinas de San Ignacio y todo el encanto de su selva.

El circuito superior de PN Iguazú ofrece una vista inigualable de las cataratas. Estrella Herrera

Iguazú es el Parque Nacional más visitado del país. Antes de la pandemia, más de un millón de turistas llegan por año para contemplar las toneladas de agua que caen desde 70 m de altura. Creado en 1934, es, junto con el de Nahuel Huapi, uno de los parques más antiguos del país . En total, son 67.000 hectáreas en las que la naturaleza vive en estado de exaltación.

En términos geográficos, el fenómeno de las cataratas consiste en una falla geológica del río Iguazú que cae sobre el Paraná formando una seguidilla de grandes saltos, cuyo número va de 160 a 260, según el caudal de agua aportado. Tres jornadas suelen ser suficientes para conocer la zona. Puerto Iguazú, a 18 km del Parque, es el sitio ideal para alojarse.

El PN Iguazú protege verdaderos gigantes de más de 30 m de altura como el incienso, el ambay, el timbó o pacará. El más imponente de todos es el palo rosa, que puede sobrepasar los 40 m y cuyo tronco llega a alcanzar los dos metros de diámetro. Los árboles son el soporte perfecto para orquídeas y lianas, y a sus pies crecen helechos y bromelias. Con semejante escenario vegetal, la fauna no puede quedarse atrás. Entre las 400 especies de aves, el vencejo de cascada es el símbolo del Parque. Famosos son los tucanes, los jotes, los colibríes, las urracas, los loros y los macucos. De las 80 especies de mamíferos, los coatíes son los verdaderos dueños de las pasarelas (no los alimente); también se ven monos caí, y con algo de suerte, hurones, tapires y osos hormigueros. Incontable es la cantidad de insectos y mariposas.

En Misiones la variedad de hongos es sorprendente. Estrella Herrera

Lo clásico es dedicarle un día al sector argentino y otro al brasileño. Ya es casi vox populi: nosotros tenemos los saltos, y ellos la gran vista. Hay que visitar ambos lados. Eso sí, no es por patriotismo, pero la experiencia local, merced al trencito a gas, las pasarelas de metal y la profusión de selva, es bastante más ecológica que la del gigante vecino. Allí todo tiene una escala mucho mayor, el recorrido es en bus, por asfalto, y las pasarelas, principalmente de cemento. Ni hablar del helicóptero de la discordia (que asusta a las aves, que no entienden nada de fronteras, pero encanta a las grandes masas).

Del lado argentino, se recorren el Circuito Inferior, Circuito Superior y la Garganta del Diablo. Para sumarle un poco de emoción al paseo, en verano puede ser divertido apuntarse a “La gran aventura”, la excursión que se aproxima a los saltos con mojadura garantizada. Más romántica, aunque obliga a grandes niveles de previsión y organización, la salida nocturna con luna llena propone observar los saltos iluminados por la tenue luz blanca y conectar de otra forma con el paisaje, prestando atención a los sonidos y adivinando presencias en las sombras.

Estancia Santa Inés, cerca de Posadas, tiene un antiguo secadero que es de principios del siglo pasado. Estrella Herrera

Del lado brasileño, impresiona ver cómo viene creciendo y desarrollándose Foz de Iguaçu en su carrera por extender la breve estadía de los viajeros en las cataratas. Y siempre es válida una visita a su Parque das Aves. Desde el 9 de julio de 2022, el lado brasileño volvió a abrir al público todos los días, incluidos los lunes.

Un poco más allá del clásico Hito de las Tres Fronteras, un día extra sirve para conocer las Minas de Wanda y el espléndido Salto Yasy, al que sólo se llega si se está alojado en Puerto Bemberg, o con las salidas de Emilio White de La Lorenza.

IGUAZÚ

T: (3757) 49-1800. Precios altos

Único hotel dentro del PN Iguazú y con vista a la Garganta del Diablo. Inauguró en diciembre de 2018 como Gran Meliá Iguazú. Son 183 habitaciones y una soberbia infinity pool de 50 m de largo por 17 m de ancho.

Loi Suites

Selva Yriapú s/n. T: (3757) 49-8300. IG: @loisuiteshoteles

Inmerso en plena selva, este hotel puede ser encantador y practiquísimo para viajar en familia, o tan confortable y elegante como para una escapada de novios. Cuenta con 160 habitaciones amplias, y de categorías diversas. El plus son las piletas al aire libre y frente al Tiki Bar, sector predilecto de los huéspedes. Salón de jugos para niños y muy buen restaurante.

Hay sectores del Loi Suites Iguazú que están intercomunicados por pasarelas colgantes. Paula Teller

“La gran aventura” es la salida clásica de este operador. Se remontan unos 6 km del Iguazú inferior hasta aproximarse al salto San Martín, el segundo en dimensión del Parque y el mayor al que una lancha puede acercarse una embarcación.

Foz de Iguaçu (Brasil). WS: (+55 45) 3529-8282

De martes a domingo, de 8.30 a 16.30.

ANDRESITO

Paraje Península, a 25 km de Andresito. T: (376) 437-1046

Observación de aves a cargo de sus propietarios Adrián Heredia y Laura Alcaraz. Sólo 4 habitaciones (la novedad: ¡con aire split frío calor!). Muy buena cocina casera. Para aprovechar la experiencia, los propietarios recomiendan un alto de dos noches.

Paraje Península

Primera área protegida de Aves Argentinas. Las visitas se realizan con reserva previa sin excepción, por un máximo de 3 días (2 noches de permanencia), para socios con cuota al día.

MOCONÁ

Margay

Paraje La Bonita. T: (2334) 41-0308. IG: @margaylodge

Conocido durante años como Don Enrique Lodge, hoy se llama Margay y es parte de una reserva natural. A orillas del arroyo Paraíso, la propuesta se compone de cuatro cabañas de 40 m2 con capacidad para cinco personas. Tienen galerías amplias y un house –con wifi– de uso común donde se sirven las comidas. La propuesta es con pensión completa y coordinación de actividades como caminatas guiadas, nado en pozones y paseos en kayak.

Las cabañas de Margay Lodge son acogedoras y muy cómodas. Sebastián Pani

RP 2 s/n. T: (11) 5236-0632

Es un complejo de cabañas intercomunicadas que ofrece buen desayuno y restaurante, además de coordinación de actividades. Los senderos que propone dentro del complejo son su valor agregado. Se puede hacer, por ejemplo, tirolesa hasta el salto Horacio Foerster y rapel.

Reserva Yasí Yateré

T: (376) 414-4558. FB: Reserva Yasí Yateré

El guardaparques del Parque Provincial Saltos del Moconá, Leo Rangel, y su mujer, Adriana Fiorentini, idearon un jardín tropical y orgánico ¡imperdible!, con plantas raras en Argentina. Hasta tienen 1.500 plantas de café, y lo procesan y ofrecen para tomar. También especies exóticas como jengibre, canela, cúrcuma, stevia, clavo y lemon grass, entre su fantástica colección de plantas. Hay dos cabañas para hospedarse. Visitas todos los días. En verano, hasta las 17.30. En invierno, la última es una hora antes.

T: (3755) 49-5206

En este sitio se actualiza la información acerca de si los saltos y los senderos están o no habilitados (en ocasiones, si está muy alto el Arroyo Yabotí, pero no está desbordado el río Uruguay, se habilitan los senderos, pero no la navegación). En la web también figuran las tarifas de ingreso y excursiones. El Parque abre todos los días de 9.30 a 17.30 (permanencia hasta las 18). Las lanchas, organizadas en cooperativa, salen a medida que se van armando grupos, hasta las 16.45.

ARISTÓBULO DEL VALLE

RP 220, Km 11. T: (3755) 65-8225

Lodge de selva concebido por Daniela Olivera, su anfitriona. Tiene dos cabañas cuádruples y dos dobles en la copa de los árboles, a ocho metros del suelo. La cocina casera está a cargo de Mirta, la mamá de Daniela.

Cuña Pirú Lodge queda en Salto Encantado. Estrella Herrera

OBERÁ

RN 14 Km 886, a 20 km de Oberá. T: (3757) 58-3513

La casa de té abre de martes a sábado, y feriados, de 10 a 18.30.

APÓSTOLES

Lote agrícola 280, a 13 km de Apóstoles. T: (3758) 64-9135

Museo temático del mate inaugurado en 1997 como homenaje a este inmigrante polaco que fundó La Cachuera, el establecimiento más antiguo en actividad de Misiones, que elabora la yerba Amanda. De miércoles a domingo, de 10 a 17.30 (en vacaciones de invierno, abre todos los días). Se requiere turno online.

POSADAS

Santa Inés

RP 105, Km 8,5. T: (376) 457-2822. IG: @estancia.santaines

A media hora del aeropuerto de Posadas, Ana –Nanny– Núñez recibe a sus huéspedes en una magnífica casona de principios del siglo pasado que condensa buena parte de la historia de la provincia. Pionera en turismo de estancias, es nieta de Pedro Núñez, un aventurero español que arrancó con un almacén de ramos generales y terminó convertido en el primer empresario que plantó yerba en zonas de campo abierto. Tienen seis habitaciones sencillas, pero muy lindas y bien atendidas. Ofrecen media pensión o pensión completa.

Estancia Santa Inés en Posadas, Misiones. Estrella Herrera

Poytavá

Fleming 1339. T: (376) 482-4877

Saúl Lencina revolucionó la propuesta gastronómica local con una cocina basada en la recolección de hongos, frutos y hortalizas. Fue finalista del Grand Prix Baron B en 2021. Sus platos guaraníes más pedidos son los pescados de río, el vorí vorí y el mbejú relleno. De miércoles a domingos, sólo noche. Sábados, también al mediodía.

SAN IGNACIO

Ruinas de San Ignacio

San Ignacio. T: (0376) 447-0186

Los conjuntos de Santa Ana, San Ignacio Miní, Santa María abren todos los días de 7.30 a 17.30 con permanencia hasta las 18.30. La primera función de Imagen y Sonido en San Ignacio es a las 19.30 y dura unos 45 minutos. Está sujeta a condiciones climáticas. Abonando un ticket será válido para ingresar por 15 días a las demás reducciones, pero para los shows nocturnos es preciso pagar otra entrada. El conjunto jesuítico de Corpus Christi abre todos los días de 9 a 17.

El frente de lo que era la iglesia es la postal clásica de las Ruinas de San Ignacio. Paula Teller

Museo de Quiroga

T: (0376) 444-7616 FB: Casa Museo Horacio Quiroga

Casa museo del gran escritor uruguayo, que vivió allí en distintas etapas de su vida. Todos los días, de 9 a 17.

MONTECARLO

Orquideario Franke

RN 12 Km 1519. T: (3751) 35-4392

Rita Franke falleció en 2021, pero su hija Silvana sigue al frente del proyecto. Abre sobre la ruta todos los días de 8 a 18, y en el vivero Rita Orquídeas del centro de Montecarlo (sobre calle Maximiliano Stargardt s7n) de lunes a viernes de 15 a 18.30.

ELDORADO

Las Mercedes

T: (3751) 47-9441. IG: @estancialasmercedeseldorado

Edith Lowe es la anfitriona de este establecimiento, fundado por su abuelo, el pionero Robert William Lowe, nacido en Nueva Zelanda. Este odontólogo llegó a la Argentina en 1908 y adquirió una propiedad en Misiones, con costa del arroyo Piraí Guazú, donde hoy se realizan actividades de canotaje a cargo de Cristóbal Grundler, hijo de Edith. Cuentan con cinco habitaciones y grata piscina. Ofrecen día de campo, cabalgatas y alojamiento con pensión completa.

PUERTO LIBERTAD

T: (3757) 49-6500

A menos de una hora de las Cataratas del Iguazú, tiene 14 habitaciones en dos alas comunicadas, y una espaciosa Casa Bemberg que se puede alquilar completa, para alojar máximo a 12 personas en cinco habitaciones. Se trata de un hotel con una historia riquísima, ligada a los inicios de la industria del mate en la provincia, de la mano del empresario alemán Otto Bemberg. Muy buena cocina y menú de actividades.

Casa Bemberg integra la Hostería que supo ser del empresario cervecero y que hoy conserva la familia. Estrella Herrera

T: (3757) 68-7123/ (3764) 81-1951. IG: @lalorenzaiguazu

A 40 km del PN Iguazú, una reserva privada a cargo del fotógrafo de naturaleza Emilio White. Coordinan caminatas por senderos y paseos en lancha que incluyen el salto Yasy. Hay programas de día completo y de medio día, por la mañana o por la tarde.

Minas de Wanda

Calle Boselao Jejer s/n, a 50 km de Puerto Iguazú. T: (3757) 47-1042

Se visitan los túneles de 40 m de profundidad. Se ven las vetas de donde se extraen las amatistas y se escucha la historia de cómo la familia Enebelo descubrió la mina. De marzo a diciembre, de 7.30 a 18.30. Durante enero y febrero, hasta las 19.