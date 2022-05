Misterio en Los Cardales: buscan testigos del homicidio del empresario acribillado a metros de un country

Patricio Glave, un empresario de 44 años, fue ejecutado a balazos con un arma calibre .25. Su cuerpo, con cuatro heridas de bala, fue encontrado el viernes pasado frente a Los Cardales Country Club, en Campana. Setenta y dos horas después, el móvil del crimen continúa siendo un misterio y los investigadores del caso buscan testigos que puedan aportar información que permita esclarecer el homicidio.

Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. La víctima no había recibido amenazas y tampoco tenía deudas económicas que podrían hacen pensar de un ajuste de cuentas como motivación del asesinato, explicaron los voceros consultados.

“Solicitamos a la comunidad de Campana, Cardales y zonas aledañas que quienes hayan sido testigos presenciales del homicidio ocurrido el día viernes 6 de mayo 2022, en la ruta 4 km 5.5 a las 18:56, aproximadamente, a la altura del Country Club Los Cardales, de Alto Los Cardales, Campana, se acerquen al Destacamento Alto los Cardales a los fines de aportar información, con el objeto de esclarecer las circunstancias que terminaron con el trágico fallecimiento de un vecino de la localidad de Pavón, Exaltación de la Cruz. de 44 años. Necesitamos la colaboración de toda la comunidad. La unión hace la fuerza. Comunicarse a los abonados telefónicos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) 03489-438217 o al Destacamento Alto los cardales: 0230-4492442 / 011-155626-2568″, se sostuvo en un comunicado difundido por Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Campana, a cargo del fiscal Matías Ferreiros.

La autopsia determinó que el cuerpo de la víctima tenía cuatro proyectiles de bala calibre .25: dos en las piernas, uno en el pecho y el otro en un hombro, según dijeron las fuentes consultadas.

“Todavía no determinamos el móvil del homicidio. Buscamos testigos para poder reconstruir los momentos previos y posteriores al crimen”, sostuvo a LA NACION un detective del caso.

La escena del crimen

Para analizar las últimas comunicaciones de la víctima, dueña de una fábrica de aberturas de alumnio junto con dos socios, el fiscal Ferreiros mandó a analizar el teléfono celular de Glave. El peritaje se realiza en la Unidad de Extracción de Datos Forenses de Fiscalía General de Zárate-Campana.

“De los primeros testimonios no surgieron indicios de que Glave haya sido víctima de amenazas o que haya tenido alguna deuda económica que hiciera presumir que el crimen podría estar motivado por un ajuste de cuentas. Ahora se esperan los resultados del peritaje hecho sobre el teléfono celular de la víctima para saber si antes de ser atacado a balazos llegó a enviar algún mensaje o alcanzó a hacer una llamada”, dijo una fuente del caso.

Una de las hipótesis que se analizan los detectives policiales y judiciales es que el ataque a Glave haya ocurrido tras una discusión de tránsito. Sí, en principio, está descartado el robo como móvil del homicidio.

El crimen

La tarde del viernes, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes judiciales y policiales, Glave volvía a su casa por la ruta 4 después de haber hecho un trabajo en la casa de un cliente en Ingeniero Maschwitz, en Escobar, cuando fue atacado a balazos.

Personal de la policía bonaerense llegó a la escena del crimen tras una llamada al 911 que alertaba “la presencia de un “hombre herido” frente a Los Cardales Country Club.

Lo primero que encontraron los uniformados fue el Chevrolet Meriva de la víctima en marcha y las luces encendidas. Ocho metros más adelante estaba el cuerpo de Glave. De la escena del crimen, los peritos levantaron cinco vainas servidas calibre .25.

El fiscal Ferreiros esperaba para las próximas horas ubicar a una mujer que sería testigo presencial del crimen porque al parecer vio a dos hombres en una camioneta blanca que dispararon y huyeron, según informó la agencia de noticias Télam.

El representante del Ministerio Público también ordenó hacer un relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en la zona para determinar si alguna filmación registros los momentos anteriores o posteriores del ataque a balazos que terminó con la vida de Glave.

“Los corredores de la ruta 4 sentido a Campana y a Los Cardales no lograron tomar las imágenes de las patentes del vehículo blanco porque la parte trasera no tenía la chapa patente, pero si la delantera que no fue visible”, había dicho a Télam una fuente de la investigación pocas horas después del crimen.

Por el momento en que ocurrió el crimen, hora pico de regreso tras la jornada laboral, los investigadores confían en que puede haber testigos que aporten información o algún dato de los autores del homicidio o de la camioneta blanca en la que circulaban.

“Se decidió difundir el comunicado solicitando testigos porque es fundamental que cualquier persona que haya visto algo vinculado al homicidio se comunique con los investigadores. Ese testigo puede ser del momento del crimen o los momentos previos o posteriores, pero todo dato es importante para poder avanzar e identificar a los asesinos”, explicaron fuentes que participan de la pesquisa.