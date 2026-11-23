La imagen del cuerpo cubierto con una sábana blanca, en medio de la calzada en la noche de Morón, era el final de un violento episodio en el que, por ahora, se conocen las circunstancias y un nombre, pero en el que persiste sin respuesta la pregunta principal: ¿quién fue?

Mateo Nicolás Sánchez Carmody, de 16 años, fue abatido bajo un infierno de balas después de que, junto con una banda de cómplices, intentó asaltar a los dos ocupantes de un Toyota Etios que llegaban a un cumpleaños en Alejandro de Aguado y Juan Maza, a las 23 del domingo feriado.

El chico y dos cómplices habían bajado de un Fiat Cronos con armas en las manos, pero lo que suponían que sería un “trámite” derivó en un desenlace sangriento.

Delincuente de 16 años abatido en Morón

La policía aún intenta esclarecer qué pasó. Pero, según las primeras informaciones referidas por fuentes policiales, los delincuentes encontraron resistencia y arreciaron los disparos. Los dos ocupantes del Etios —ambos de 19 años, uno domiciliado en Merlo y otro, en la Capital— declararon que corrieron para guarecerse de los balazos, sin poder determinar de dónde provenían.

Sánchez Carmody cayó con un visible disparo en la cabeza y el arma que empuñaba quedó a su lado, sobre el asfalto frío. El Etios que el adolescente y sus cómplices pretendían sustraer recibió más de media decena de impactos en la puerta delantera del lado del conductor y en el guardabarros izquierdo.

Mateo Sánchez Carmody

Efectivos de la comisaría 1ª de Morón convocaron al SAME Morón; los médicos del servicio de emergencia corroboraron el deceso de Sánchez Carmody en la vía pública. La primera versión sobre el hecho refería que el precoz asaltante había sido herido de muerte por un tiro en la cabeza disparado por uno de sus cómplices. Pero luego se determinó que tenía más impactos de bala en otras partes del cuerpo.

Eso, explicaron las fuentes, abrió el abanico de posibilidades: o bien había quedado en la línea de fuego de sus dos cómplices cuando gatillaron contra el Toyota Etios de las víctimas del robo, o alguien de la zona, aún no identificado, advirtió la situación e hizo justicia por mano propia al enfrentar a los asaltantes y dispararles para frustrar el asalto. “Se investiga la hipótesis de la existencia de un tercero o justiciero anónimo, habida cuenta de la cantidad de disparos que presenta el cuerpo”, explicaron fuentes policiales.

La autopsia se realizará este martes, a partir de las 10; en esa operación se verificará el número de heridas de bala que segaron la vida del asaltante adolescente y si todos los proyectiles que lo impactaron salieron de la misma arma.

Mateo Sánchez Carmody

En tanto, mientras Sánchez Carmody quedó en la calzada, sus cómplices se subieron al Fiat Cronos en el que habían llegado y escaparon a toda velocidad. Horas después, el auto apareció abandonado en Rafael Castillo, partido de La Matanza; se determinó que había sido robado en la jurisdicción de la comisaría 1ª de Morón, la misma zona del asalto contra los tripulantes del Toyota Etios. El Fiat Cronos también tenía impactos de bala y era sometido a pericias, según pudo saber LA NACION.

Mientras la policía y los peritos criminalísticos trabajaban en la escena del crimen, se acercaron familiares y amigos de Sánchez Carmody, que tenía domicilio en la zona. Hubo momentos de tensión y se requirió la presencia de tropas de refuerzo del Cuerpo de Infantería y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para controlar la situación, según informó el diario Primer Plano Online.

Investiga el caso el fiscal Guillermo Rodríguez Rey, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Morón.

En las últimas horas, el adolescente abatido fue “despedido” en redes sociales por familiares y amigos; los mensajes llevaban imágenes del delincuente juvenil posando con armas, cigarrillos armados y despliegue de dinero en efectivo.

Mateo Sánchez Carmody

“¿Por qué, hermanito mío?” y “¿Por qué a vos la concha bien de la gorra y a los giles dejás morir?”, fueron algunos de los posteos. Un mensaje atribuido a la hermana del ladrón abatido presagiaba consecuencias: “Quiero los nombres y direcciones de los giles que lo dejaron morir a mi hermano”.