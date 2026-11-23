Un chileno de 35 años, que era buscado por Interpol por su presunta participación en una serie de robos en viviendas de Brasil, fue detenido junto con un cómplice de la misma nacionalidad luego de cometer un asalto en un departamento del barrio porteño de Parque Chacabuco. El sospechoso utilizaba una identidad falsa en la Argentina y tenía un pedido de captura internacional vigente desde junio de 2023.

El hombre, oriundo de Valparaíso, era requerido por la Justicia brasileña por tres robos cometidos entre septiembre de 2022 y enero de 2023 en la ciudad de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro. Según la investigación, el último de esos hechos incluyó la sustracción de un arma de fuego perteneciente a un oficial de la policía local.

La orden de búsqueda había sido emitida el 26 de junio de 2023 por el Juzgado Federal 2 de Volta Redonda. En ese expediente, el chileno está acusado de asociación ilícita, hurto agravado, comercialización ilegal de armas de fuego y lavado de activos.

Su detención en Buenos Aires se produjo después de que, junto con otro chileno, ingresara a un departamento del tercer piso de un edificio de la calle Dávila al 1100. De acuerdo con la reconstrucción del episodio, los sospechosos accedieron a la propiedad a través de una edificación lindera y luego entraron por el balcón.

Así quedó la habitación que revolvieron los dos delincuentes chilenos en Parque Chacabuco Ministerio de Seguridad

El propietario llegó al inmueble y se encontró con los delincuentes. Ante esa situación, ambos escaparon por los balcones llevando consigo una mochila con elementos sustraídos. Un vecino vio la maniobra y comenzó a perseguirlos.

En ese momento, efectivos de la Comisaría Vecinal 7 B de la Policía de la Ciudad que realizaban tareas de prevención en la zona advirtieron la secuencia e intervinieron. Los agentes iniciaron una persecución que terminó con la detención de los dos sospechosos en distintos puntos del barrio: uno, el que llevaba la mochila, fue interceptado en la esquina de Asamblea y Carabobo cuando intentaba subir a un Fiat Cronos estacionado en las inmediaciones; el otro fue capturado en Carabobo al 1200.

Durante el procedimiento, los policías incautaron una notebook que estaba guardada en la mochila. Al consultar los antecedentes de los detenidos y verificar sus identidades a través de los registros de Interpol, se comprobó que uno de ellos, el de 35 años, tenía un pedido de captura internacional por las tres entraderas cometidas en Brasil.

Los dos ciudadanos chilenos quedaron a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, a cargo de Laura Fabiana Kvitko. El juzgado dispuso las detenciones y el secuestro del vehículo, la computadora portátil y la mochila.