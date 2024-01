escuchar

“Era una persona sana”, es la frase que se repite entre familiares y amigos de Florencia Yturrioz, una joven profesional de la salud de 26 años y oriunda de La Plata que murió sorpresivamente en Mar del Plata y, según los resultados preliminares de la autopsia, habría sido por una sobredosis de éxtasis, una droga de diseño.

LA NACION contactó a Francisco Dadic, médico especialista en medicina interna y toxicología, que además dirige el sitio Toxicologia Hoy, para que explique qué es esta droga y cuáles son los efectos que pueden provocar sobre el cuerpo.

“ Sí, una sola pastilla puede ser mortal, sobre todo, porque muchas veces no es éxtasis lo que están consumiendo , sino que son derivados metanfetamínicos nuevos. Para que se tenga conciencia del drama, según el Observatorio de Drogas Europeo, por año salen al mercado más de 500 sustancias de abuso. Siempre hablamos de un mercado ilegal. Son sustancias de abuso que se hacen en laboratorios clandestinos y se van haciendo modificaciones químicas sobre el mismo derivado metanfetamínico. Muchas veces lo que hacen los dealers y los narcotraficantes es ir probando estas drogas en los jóvenes, saber qué impacto tienen, para comercializarlas, llevando muchas veces a cuadros que son inesperados, incluso para el equipo médico”, respondió el profesional de la salud, que aclaró que una sola pastilla puede provocar la muerte.

Pero, ¿qué es el éxtasis? “El éxtasis, también conocido como rula, pirola, pastilla, pasti, o todos los nombres que van saliendo también en el mercado ilegal, según el tipo de pastilla, o sea, Moncler verde, superman, bomba, etcétera, es un derivado metanfetamínico y lo que provoca en el cuerpo es un cuadro de agitación, de aceleración, de excitación psicomotriz”, resumió Dadic.

“¿Qué es lo que provoca el éxtasis cuando ingresa en el organismo? Puede provocar un cuadro de euforia, agitación y excitación psicomotriz. También provoca algo que se llama mayor deseo de contacto, por eso también se lo conoce como ‘la droga del amor’. Afecta a todos los órganos, pero principalmente hace mella o acción en dos grandes órganos, que son el cerebro y el corazón. En el cerebro provoca, además de los síntomas que habíamos mencionado recién, cuadros, por ejemplo, de convulsiones, que es quizás el caso de esta jovencita. Y a nivel cardíaco o cardiovascular puede provocar hipertensión, o sea, aumento de la presión arterial . Puede provocar también alteraciones del ritmo del corazón, algo que se conoce como arritmias, muchas de las cuales a su vez pueden ser mortales. Puede provocar también infartos del corazón y puede provocar muerte súbita. Es decir, al consumirlo una persona hace un paro cardíaco y se muere bailando, que es uno de los grandes peligros que tiene el éxtasis”, detalló el director de toxicología de la Fundación Iberoamericana de salud pública.

El especialista sumó otros posibles efectos del éxtasis: “Además de eso, provoca lo que se llama síndrome serotoninérgico, que es un síndrome de disautonomía [mal funcionamiento del Sistema Nervioso Central] en donde hay como un mal funcionamiento de distintas partes del cuerpo, distintos órganos que es de difícil manejo muchas veces en la emergencia y que también puede llevar a un desenlace fatal. Lo otro que puede provocar es un cuadro de deshidratación, deshidratación que puede ser severa, llevando también a un cuadro de hiponatremia [muy bajo nivel de sodio en sangre] o de alteraciones en el medio interno que también puede llevar a la muerte”.

Dadic remarcó: “Acá no hablamos solamente de dosis dependientes. Por supuesto que, a mayor dosis es cuando uno le da una sobredosis, la intoxicación es más probable y es mayor el peligro. Pero cuando hablamos de derivados metanfetamínicos, cuando hablamos de éxtasis, una sola pastilla puede llegar a ser mortal, sobre todo si no se conoce la procedencia. Incluso si es una de las primeras veces que se toma, puede ser mortal. Por eso es importante llevar el mensaje a la comunidad, porque es muy frecuente que los jóvenes piensen que este tipo de casos están ligados solamente a gente que consume grandes cantidades o que toma cuatro o cinco pastillas en una noche cuando no es así. Hemos tenido muchos casos como estos, en donde por una o dos pastillas la persona termina en un desenlace fatal ”.

Florencia Yturrioz murió el domingo en Mar del Plata. Facebook

Sobre si estas pastillas se pueden disolver en bebidas y conservar su efecto, el toxicólogo respondió: “Sí, aunque no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se consume en forma de pastillas, pero puede llegar a consumirse en forma líquida en algunos casos. Y bueno, habría que ver si fue como adulterante de alguna bebida. Eso hay que ver ahí el tema judicial, el tema policial. Lo que sí sabemos es que no pierde el efecto por estar diluida . Lo que se debe tener en cuenta, en esos casos, es la concentración. Una cosa es si diluís una pastilla en un litro y de ese litro toman 10 personas. Ahí la concentración va a ser mucho menor a que tomarse una pastilla directamente. Pero si la pastilla se pone en un trago, en un vasito, y la persona toma esa bebida, es lo mismo que tomarse una pastilla de éxtasis. En ese sentido, ahí hay que ver concentración y dilución y cuánta gente había alrededor consumiendo esa bebida”.

¿Se puede saber si alguien colocó una pastilla en la bebida?, fue la consulta a la que Dadic respondió: “ No. Esto es igual que con la famosa burundanga o también conocida como escopolamina, que muchas veces le ponen benzodiazepinas, pastillas y demás. No se puede saber porque no adultera el sabor ni el color de la bebida. En el éxtasis pasa lo mismo, hay algo que se llama hidroxibutírico, que también muchas veces se usa como adulterante de bebidas y acá no se puede saber. Por eso es muy importante que las bebidas siempre sean abiertas delante de la persona, no dejar bebidas o vasos lejos de nuestro alcance. Por ejemplo, dejarlo, irse a bailar y después volver, porque nunca se sabe si alguien puede haber puesto algo o no. Siempre las bebidas tienen que ser abiertas delante de nosotros y nunca hay que perder de vista la bebida. Más hablando del tema de la Burundanga, si la persona empieza a tener sintomatologías, si estuviese demasiado embriagada, mareada o lo que sea, rápidamente debe buscar ayuda y acercarse a su núcleo de contención, o sea, a su grupo de amigos y no quedarse solo o aislado, porque, generalmente ahí es donde después se termina derivando un cuadro de abuso”.

Un caso que preocupa

El primer informe forense anticipa una sobredosis. El fallecimiento de Florencia ocurrió el domingo pasado, después de una fiesta electrónica en compañía de amigos, y derivó en una investigación judicial para determinar en qué contexto se dio ese consumo y si existió responsabilidad de terceros.

“Averiguación de causales de muerte” es por el momento la carátula del expediente que busca desentrañar dónde y con quiénes estuvo la joven platense durante la madrugada del domingo pasado y horas de la mañana previas a su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde fuentes del establecimiento aseguraron que ingresó en la sala de Guardia “con convulsiones”.

Nutricionista y con estudio de la carrera de Educación Física, se desempeñaba en la capital bonaerense, donde residía y tenía a sus pacientes, además de extender sus servicios y recomendaciones de alimentación cuidada desde una activa cuenta en Instagram.

Constatado la muerte se dio intervención a la fiscalía de turno, a cargo de Fernando Berlingeri, que ordenó la realización de autopsia. El informe preliminar, según pudo confirmar LA NACION, da cuenta de “una sobredosis” y anticipa indicios que hacen presumir que habría consumido éxtasis.

Investigan la muerte de una nutricionista platense de 26 años que había asistido a una fiesta electrónica Captura

