Mientras los vecinos de Villa Gesell hacían una " sentada pacífica" para reclamar justicia por la muerte de Fernando Báez Sosa, de 19 años, asesinado frente al boliche Le Brique, la discoteca publicó un mensaje en sus redes.

"Por medio de la presente queremos comunicar que lamentamos profundamente el hecho trágico sucedido en la madrugada del 18.01.2020 en la cercanía de nuestro local. Repudiamos todo tipo de acto de violencia. Acompañamos con nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos/as de Fernando Báez Sosa. Seguiremos estando a disposición de la justicia y los organismos que lo requieran para colaborar con el esclarecimiento del hecho", publicaron en Facebook.

Aunque no fue lo único que hicieron en las redes, también decidieron borrar el posteo donde decía " Le Brique es fiesta", que subieron a la misma red social algunas horas después de que Báez Sosa hubiera fallecido. De hecho a la noche siguiente el boliche abrió sus puertas como si nada hubiera sucedido.

Durante la marcha de hoy los vecinos pidieron a los dueños de este tipo de comercios que "dejen de lucrar" con la sangre de sus hijos y consideraron una falta de respeto la fiesta que se celebró la noche del sábado para domingo.

"Este es el pueblo solidario que se juntó a pedir justicia. Le quiero decir al boliche Le Brique que Villa Gesell no está de fiesta, ya que eso publicó en sus redes sociales el mismo día que Fernando murió. Aunque esto no es solo de Le Brique, esto pasa en todos los boliches. Solo los sacan del boliche y no se hacen cargo. Yo les pido a los comerciantes que se llevan el billete de nuestros hijos que los cuiden, porque para nosotros valen oro", dijo Gabriela Covelli, una madre que perdió a su hijo a raíz de una mala praxis y llevó un parlante y un micrófono para hablar frente al público.

Y agregó: "Le pido a Le Brique que salgan y pidan perdón por la fiesta que esa misma noche festejaron. No saben ellos lo que es cargar con la muerte de un hijo. También debemos hacernos cargo porque estos jóvenes son resultado de lo que nosotros hacemos. Perdón a Fernando, perdón a la mamá y al papá".

En medio de la indignación, vecinos y turistas prendieron velas frente al local bailable y pidieron que no se vuelva a abrir.