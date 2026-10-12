Muerte y misterio en Neuquén: falleció en un taller mecánico y la autopsia detectó un posible cuadro de delirio agitado

La muerte de un hombre de 33 años en un taller de electricidad automotor de la ciudad de Neuquén es investigada por la Justicia, que busca determinar qué ocurrió durante los minutos previos al fallecimiento y qué factores pudieron haberlo provocado.

La víctima, identificada como Leonardo Zaschka, fue encontrada sin vida durante la madrugada del viernes pasado en José Fava al 600, entre Koessler y Leguizamón, en la ciudad de Nequén, después de un episodio que incluyó un forcejeo con dos empleados del taller.

El informe preliminar de la autopsia determinó que presentaba lesiones externas que no habrían sido suficientes para causarle la muerte de manera directa y señaló como causa probable del fallecimiento una congestión cardiopulmonar asociada a un posible cuadro de delirio agitado .

El caso comenzó bajo la carátula de muerte dudosa y quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, de la Unidad de Homicidios. Según la reconstrucción preliminar difundida por medios locales, Zaschka llegó al taller cerca de las 4 de la madrugada en un estado de exaltación y pronunciando frases incoherentes . En el interior había dos trabajadores.

Los empleados habrían escuchado ruidos y advertido la presencia del recién llegado, que, de acuerdo con sus testimonios, comenzó a patear algunas puertas y a golpear una chapa del establecimiento.

La Justicia intenta determinar cómo murió Leonardo Zaschka

La situación derivó en un enfrentamiento físico cuando los trabajadores intentaron reducirlo. Según esa versión, l ograron sujetarlo mediante el uso de precintos y una soga y, una vez que consiguieron inmovilizarlo, llamaron a la Policía para solicitar asistencia. Sin embargo, los detalles de la secuencia todavía deben ser establecidos a partir de las declaraciones, las pericias y las demás medidas ordenadas en el expediente. Por el momento, la información disponible no permite determinar con precisión qué ocurrió durante el forcejeo ni cuánto tiempo transcurrió hasta la llegada de los efectivos.

Cuando personal de la Comisaría Segunda arribó al lugar, encontró a Zaschka sin signos vitales, junto a un vehículo en el sector de ingreso al taller. Integrantes del Servicio Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) realizaron maniobras de reanimación, pero no consiguieron salvarle la vida. A partir de ese momento se pusieron en marcha las actuaciones judiciales para reconstruir lo sucedido y establecer si existió alguna conducta que pudiera haber tenido relación con el desenlace.

La autopsia

El informe preliminar elaborado por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial aportó los primeros datos médicos sobre el fallecimiento. Los especialistas detectaron lesiones externas en el cuerpo, aunque determinaron que no tenían entidad suficiente para provocar directamente la muerte. Como causa preliminar se consignó una congestión cardiopulmonar asociada a un posible cuadro de delirio agitado.

El resultado no cerró la investigación. Por el contrario, dejó planteada la necesidad de realizar estudios complementarios para determinar qué factores pudieron desencadenar el cuadro y si el eventual consumo de alguna sustancia tuvo incidencia en el episodio. Los investigadores aguardaban los resultados de los análisis correspondientes para avanzar sobre ese punto, sin que hasta el momento se hubiera establecido una relación causal entre el consumo de drogas y la muerte.

Mientras avanzaban las actuaciones por el fallecimiento, un allanamiento en el taller sumó otro elemento al caso. Durante el procedimiento, los policías encontraron más de 300 gramos de cocaína en el interior de uno de los automóviles que estaban en el establecimiento. El hallazgo motivó la intervención de la fiscalía de Narcocriminalidad y la apertura de un expediente independiente para determinar la procedencia de la sustancia y establecer quién tenía su posesión y con qué finalidad.

A partir de ese descubrimiento, la fiscalía dispuso la detención de uno de los hombres vinculados con el taller. La hipótesis bajo análisis es la de una presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, aunque la formulación de cargos debía concretarse en una audiencia judicial. La investigación por drogas avanza por una vía distinta de la que procura esclarecer la muerte de Zaschka.

Hasta ahora no se informó que la cocaína encontrada estuviera vinculada con la víctima ni que el hallazgo permitiera explicar lo ocurrido durante la madrugada del viernes.