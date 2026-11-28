La Policía de Entre Ríos investiga el asesinato de dos jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo, en el departamento de La Paz. Vecinos alertaron a las autoridades por los disparos escuchados durante la madrugada de hoy y los uniformados, al llegar al lugar, encontraron dentro de un Fiat 147 los cadáveres de Adrián Esteban Olmedo, de 32 años, y Juan Gabriel Franco, de 24.

El móvil del doble crimen no está claro para los investigadores, ya que las víctimas no tenían antecedentes penales, algo que alejaría en principio la hipótesis de que se estaría frente a un ajuste de cuentas narco. La escena del crimen avalaría, de todos modos, pensar en homicidios que no habrían tenido que ver tampoco con un robo que derivó en muertes.

“Se están realizando algunas diligencias, algunos testimonios se están levantando y le podría decir que se está bien encaminado en cuanto a la investigación”, expresó el jefe de la Departamental La Paz, comisario mayor Carlos Schmuck, en diálogo con Elonce.

Los investigadores, encabezado por el fiscal Facundo Barbosa, esperan finalizar la ronda de declaraciones de familiares y amigos de las víctimas para sustentar una teoría del crimen que permita avanzar la pesquisa.

Otro caso de un doble crimen se había conocido el domingo pasado. Dos cuerpos carbonizados fueron hallados dentro de un auto incendiado en un camino rural de Zárate. Los investigadores del caso sospechan que la escena responde a una eventual venganza del narcotráfico.

Los cadáveres estaban en el asiento trasero del Ford Focus calcinado en un camino secundario de la ruta provincial 31, a la altura del paraje El Tatú. En la escena se encontraron cuatro vainas servidas de dos calibres distintos (11.25 y 38), según informaron medios locales.

El auto tenía dominio AA438XL y estaba registrado a nombre de un hombre domiciliado en Zárate.

Interviene en el caso el fiscal Juan Manuel Esperante, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 12 de Zárate, que dispuso las autopsias y el trabajo de los peritos del área de Criminalística.

La Justicia intenta determinar el recorrido realizado con ese vehículo en procura de pistas que permitan identificar a los autores del doble crimen. El hallazgo en una zona de escaso tránsito de ese auto quemado y con los dos cadáveres ubicados en el asiento trasero lleva a los investigadores a pensar que los autores del homicidio contaron con un vehículo de apoyo que les permitió alejarse del lugar mientras el fuego consumía los cuerpos de las víctimas.

Encontrar cuatro vainas de dos calibre diferentes también avaló la teoría de que más de un tirador participó del doble crimen.

El auto fue hallado en el momento en que se incendiaba, por lo que la participación inicial fue del personal del Cuerpo de Bomberos, que apagó las llamas. Luego trabajaron en la escena del doble crimen peritos de la Sección Casos Especiales y de la Secuencia Fáctica Oeste, de la Superintendencia de la Policía Científica.

Si bien no se informó de manera formal la identidad de las víctimas, trascendió que se trataría de Nicolás Amondaray, de 29 años, y Alex Verón, de 24. Para confirmar los nombres de las víctimas, los detectives aguardan el resultado de cotejos de ADN, ya que el estado de los cadáveres no permitiría una identificación legal solo a partir del testimonio de familiares en la morgue. Los números de serie del vehículo incendiado habrían permitido establecer que se trata del rodado de Amondaray. Ese hombre y el joven que fue ejecutado a su lado tenían antecedentes penales.

El propietario de Ford Focus quemado estaba involucrado en un expediente por comercialización de drogas. Ese dato impulsó la hipótesis inicial de que se trataría de un ajuste de cuentas narco. Verón, en tanto, estaba imputado en una causa abierta en diciembre del año pasado por robo automotor agravado.

Esas dos víctimas vivían en Zárate y en ese distrito judicial tenían abiertos los señalados expedientes.