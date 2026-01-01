Murió la jueza del tribunal que declaró culpable de homicidio a Carlos Monzón

MAR DEL PLATA.- Alicia Ramos Fondeville, la jueza que presidió la Cámara Penal que juzgó al campeón del mundo de boxeo Carlos Monzón, murió este jueves, según confirmaron sus familiares y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata. Tenía 90 años y padecía una grave enfermedad.

Su desempeño en aquel caso que tuvo altísima trascendencia nacional y marcó uno de los primeros hitos sobre delitos vinculados a la cuestión de género fue muy destacado por sus colegas y por el ambiente del Derecho Penal.

Ejerció como profesional, docente y avanzó en la carrera judicial durante más de 30 años. Tuvo un primer paso en el fuero de menores y posteriormente fue defensora oficial. Fue la escala previa a su llegada a la Cámara Penal, en 1985, en pleno regreso de la democracia.

La jueza Alicia Ramos Fondeville

Compartió el tribunal con sus colegas Carlos Pizarro Lastra y Jorge Simón Isaach, que falleció en febrero de 2024. Junto a ellos consideró a Monzón culpable de asesinato de su esposa, Alicia Muñiz, y lo condenó a 11 años de prisión.

Alicia Muñiz y Carlos Monzón

Se lo recuerda como uno de los juicios con mayor presencia y difusión mediática. La propia Ramos Fondeville reconocería, tiempo después, que tuvo la sensación de que en radio, diarios y televisión el caso había tenido mayor presencia e impacto que el Juicio a las Juntas Militares.

Carlos Monzón regresa al balcón en el que murió Alicia Muñiz para la reconstrucción; el ex campeón mundial fue condenado a 11 años de prisión por el crimen LA NACION - Archivo

Contó, tiempo después, que se había sorprendido cuando Monzón aceptó declarar sobre el grave delito que le imputaban. En ese interrogatorio le escuchó una versión exculpatoria con la que buscaba plantear el caso como un accidente, con una caída involuntaria desde el balcón de la casa que el excampeón mundial de boxeo y la actriz y modelo uruguaya alquilaban en el barrio La Florida, el 14 de febrero de 1988.

La jueza Alicia Ramos Fondeville, en el juicio a Carlos Monzón

El Colegio de Magistrados y Funcionarios la distinguió el año pasado, al cumplirse 50 años de esta institución que reúne a los funcionarios judiciales que ocupan máximos cargos. Fue en reconocimiento a su legado y a su “aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.

“Su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio”, afirmaron y remarcaron que “su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”.

Sus restos serán velados este viernes 2 de enero del 2026 en la casa velatoria Sampietro, situada en Hipólito Yrigoyen 2046, entre las 9.30 y las 14.