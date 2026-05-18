Impactante vuelco en Caballito: perdió el control de su auto y chocó a dos vehículos estacionados

Un impactante accidente de tránsito se registró este domingo por la tarde en el barrio porteño de Caballito, cuando un automóvil perdió el control, chocó contra dos vehículos estacionados y terminó volcado sobre uno de sus laterales en plena avenida Juan Bautista Alberdi.

El siniestro ocurrió en la mitad de cuadra de esa avenida, entre Senillosa y avenida La Plata, y provocó un importante despliegue de equipos de emergencia que incluyó la intervención de Bomberos de la Ciudad, el SAME, efectivos policiales y agentes de tránsito.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el episodio fue protagonizado por un Ford Fiesta conducido por un hombre de 28 años, quien circulaba por Alberdi cuando, por causas que todavía son materia de investigación, perdió el control del vehículo.

Fuentes del operativo indicaron que el auto impactó primero contra una Peugeot Partner que se encontraba estacionada sobre uno de los laterales de la avenida. La violencia del choque hizo que el utilitario se desplazara varios metros y terminara golpeando a un Chevrolet Corsa que también estaba estacionado en la zona.

Como consecuencia de la seguidilla de impactos, el Ford Fiesta quedó volcado del costado del conductor sobre la calzada, ocupando parte de la traza vehicular y generando tensión entre automovilistas y vecinos que se acercaron al lugar tras escuchar el estruendo.

Choque y vuelco en Caballito

El vuelco obligó a desplegar un operativo especial para estabilizar el automóvil y evitar nuevos riesgos, mientras personal de emergencia trabajaba alrededor del vehículo dañado.

En el lugar intervinieron efectivos de Bomberos GER Caballito, junto con personal de la Policía de la Ciudad de la Comuna 5A y agentes de tránsito, quienes realizaron cortes parciales y desviaron la circulación para facilitar el trabajo de los rescatistas.

El SAME asistió al conductor del Ford Fiesta en el lugar del hecho. Los médicos le realizaron controles clínicos preventivos y constataron que presentaba lesiones leves. Finalmente, el hombre rechazó ser trasladado a un hospital y permaneció en la escena mientras se desarrollaban las tareas periciales.

A pesar de la espectacularidad del accidente y de cómo terminó el vehículo, no se registraron heridos de gravedad ni personas atrapadas.

Tras lograr estabilizar el automóvil volcado, los equipos de emergencia colocaron un vallado perimetral para permitir las tareas de la Policía Científica, que trabajó para establecer la mecánica del choque y la recolección de rastros.

Las autoridades intentan determinar ahora qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo. Como consecuencia del operativo y de las tareas de remoción de los vehículos involucrados, dos carriles de la avenida Juan Bautista Alberdi permanecieron reducidos durante varias horas, lo que generó importantes demoras y complicaciones en el tránsito de la zona de Caballito.