“No obligamos a nadie en contra de su voluntad esa noche”, dijo uno de los futbolistas acusados de una violación

Luego de la denuncia de violación presentada por una periodista tucumana de 24 años en marzo pasado contra los por entonces futbolistas de Vélez Sebastián Sosa, José Florentín Bobadilla, Brian Cufré y Abiel Osorio por abuso sexual en grupo, hecho que habría ocurrido en la madrugada del 3 de ese mes en la habitación 407 del hotel Hilton, en San Miguel de Tucumán, dos de los acusados -Osorio y Cufré, que cumplen prisión domiciliaria- rompieron el silencio público para exponer argumentos a su favor.

“Nosotros no drogamos a nadie como veo que andan diciendo por ahí, no obligamos a nadie en contra de su voluntad esa noche”, aseguró Osorio a medios periodísticos en Tucumán, donde cumple junto con Cufré y Bobadilla la orden de arresto domiciliario de 90 días dictada por la Justicia provincial. El otro imputado, el arquero Sosa, quedó en libertad, pese sigue bajo acusación por su participación en un ataque sexual agravado.

Osorio sostuvo la tesis de los futbolistas, sobre que esa noche se mantuvieron relaciones sexuales consensuadas. “Quieren justificar cuestiones que por sentido común, sin ser abogado, te das cuenta. Acá hubo mensajes previos y posteriores al hecho, hay imágenes, hay un video del hotel y hay cosas que no coinciden con lo denunciado. Nadie hizo nada sin el consentimiento de nadie, todas las partes estuvieron ahí y no pasó nada”, aseguró.

“La verdad es que nosotros no drogamos a nadie como veo que andan diciendo por ahí, no obligamos a nadie en contra de su voluntad esa noche. Confío en Dios, en la Justicia tucumana y espero que esto se resuelva lo antes posible”, agregó.

Por su parte, Cufré aseveró: “La denuncia que nos encontramos fue un golpe muy duro y, en su momento, no pensé en salir a aclarar nada, entendía que había un proceso que se tenía que investigar. Hoy a más de dos meses de lo que pasó, hay muchas pruebas de por medio, se nos acusa de algo muy grave y realmente es algo que no pasó así”.

Y aseveró: “Sentía la necesidad de salir a hablar y expresarme un poco porque uno pierde mucho en el camino y te estoy hablando de familia, que es lo principal, trabajo, muchas cosas que duelen mucho. Yo nunca los respondí (a los mensajes posteriores de la víctima) y el día que jugamos, creo que fue después de que subimos al micro, me manda otro mensaje más a lo que yo no le respondo nuevamente. Eso es lo que te puedo decir. Después, es verdad que ella tuvo esa conversación con Sebastián y sabía que estábamos en la habitación tomando algo. La idea era pasar un buen momento nada más, fue algo muy tranquilo, charlar tomar algo, nunca pasó nada malo ahí dentro”,.

Sobre lo ocurrido esa noche durante la concentración de Vélez en Tucumán, Cufré señaló: “Todo lo que pasó ahí adentro fue consentido, nada fue sin que ella quisiera”.

Además, el futbolista que fue sancionado por Vélez, al igual que lo ocurrido con los otros tres implicados en esa causa, manifestó: “Acá no se trata de encontrar una verdad de ellos o una verdad nuestra, hay una sola verdad y es lo que pasó esa noche. Lo que tuve que decir lo dije ante un juez. Dije lo que pasó, todo lo que pasó fue consentido, nada fue sin que ella quisiera. Yo no le guardo rencor para nada, no sé por qué hizo esto, sinceramente no sé, no entiendo, no sé qué es lo que busca, ya mucho más no hay para hacernos, perdimos todo ya. No le diría nada. Ojalá que salga todo a la luz y la gente se dará cuenta cómo fueron las cosas y que esto sirva para que no vuelva a pasar algo así. Estamos a entera disposición de la Justicia, queremos que se termine esta pesadilla.

Tras la imputación judicial, Vélez rescindió los contratos de Cufré, Sosa, Florentín Bobadilla y Osorio. “Los referidos incurrieron en inconductas laborales graves, lo que fundamenta la rescisión con causa de sus vínculos contractuales”, indicó en su momento el club mediante un comunicado de prensa.

“Las áreas de Fútbol, Géneros y Legales del Club, entre otras, han trabajado de manera permanente y coordinada con el objeto de atender la situación con la seriedad que merece, cumpliendo con todos los pasos correspondientes y tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar y proteger los intereses de la institución”, se expresó al anunciar el club de Liniers la desvinculación de los futbolistas.

