Incautaron en Misiones una tonelada de droga valuada en 3500 millones de pesos

Más de una tonelada de droga fue secuestrada por la Prefectura Naval Argentina en un operativo realizado sobre la costa del río Paraná, en la provincia de Misiones.

El procedimiento se llevó adelante en el paraje conocido como “Puerto Fontini”, en la localidad de Puerto Rico, donde los efectivos federales lograron incautar 1179 paquetes de estupefacientes distribuidos en decenas de bultos. Según las estimaciones oficiales, el cargamento superó la tonelada y tendría un valor de mercado superior a los 3500 millones de pesos.

Prefectura incautó una tonelada de droga en Misiones

La magnitud del secuestro quedó reflejada no solo en el volumen de droga hallado, sino también en el despliegue logístico que implicó el operativo y en la modalidad utilizada para intentar ingresar el cargamento desde Paraguay hacia territorio argentino.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el procedimiento fue el resultado de tareas de inteligencia criminal desarrolladas por personal de Prefectura que venía monitoreando movimientos sospechosos en la zona ribereña del río Paraná.

Los investigadores manejaban información sobre un posible cruce narco a gran escala y a partir de esos datos montaron un operativo de vigilancia en un sector considerado estratégico para el tráfico ilegal.

Prefectura incautó una tonelada de droga en Misiones (Prensa Prefectura)

El control se realizó a la altura del kilómetro 1726 del río Paraná, donde efectivos apostados en puestos de observación detectaron el desplazamiento de dos embarcaciones que avanzaban aguas arriba con dirección a la costa argentina.

Según indicaron fuentes oficiales, los botes eran tripulados por cuatro hombres y transportaban numerosos bultos envueltos y acondicionados para el traslado clandestino. Las embarcaciones finalmente embicaron en la costa argentina y comenzaron las maniobras de descarga en una zona de escasa circulación y vegetación densa.

Sin embargo, el operativo se frustró cuando los sospechosos advirtieron la presencia de los efectivos de la fuerza federal. Ante la inminente intervención de los prefectos, los cuatro hombres escaparon rápidamente a bordo de una de las embarcaciones y regresaron a Paraguay, dejando abandonados 28 bultos dispersos en la costa y otros nueve dentro del segundo bote.

Prefectura incautó una tonelada de droga en Misiones (Prensa Prefectura)

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron la droga en la costa y sobre la embarcación. En total se secuestraron 37 bultos que contenían 1179 paquetes de Cannabis sativa.

Las fuentes consultadas señalaron que el peso total del cargamento superó ampliamente la tonelada, una cifra que convirtió al procedimiento en uno de los secuestros de droga más relevantes del año en Misiones. El valor estimado de la carga, según cálculos oficiales, supera los 3500 millones de pesos en el mercado ilegal.

Tras el operativo, toda la droga fue trasladada bajo estrictas medidas de seguridad para la realización de peritajes y análisis judiciales. En paralelo, los investigadores intentan identificar a los responsables de la maniobra y determinar si el cargamento formaba parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá y del Juzgado Federal de Oberá, que avanzan con la investigación para establecer el origen y el destino de la carga secuestrada.