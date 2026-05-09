La ministra Monteoliva anunció que gendarmes y prefectos tendrán cobertura sanitaria aportada por Medicus

Tras aprobarse este año la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y la separación de las prestaciones de salud de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en dos coberturas diferentes, el Ministerio de Seguridad Nacional había lanzado una licitación para que empresas de medicina prepaga se ocupen de la atención de los afiliados de la Obra Social de las Fuerzas de Seguridad Federales. En ese sentido, la ministra Alejandra Monteoliva anunció que se firmó un acuerdo para que la empresa Medicus se haga cargo de la cobertura.

“Hace una hora se firmó la adjudicación para que Medicus sea la obra social de la Prefectura y la Gendarmería. Es un antes y un después para la realidad de nuestra gente”, anticipó la funcionaria nacional en una entrevista realizada en A24.

Entre uniformados y sus familiares directos, el universo de afiliados supera las 197.000 personas.

“Luego de una evaluación técnica y administrativa realizada por la Comisión Evaluadora ad hoc, que contempló antecedentes, calidad prestacional, alcance territorial y red de profesionales e instituciones médicas, se seleccionó a la firma Medicus para brindar cobertura de salud al personal en actividad, retirado, pensionado, civil y grupos familiares de la Gendarmería nacional Argentina y la Prefectura Naval Argentina”, informó esta noche el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa.

“La transición se realizará de manera progresiva y por etapas. Hasta su implementación total, las prestaciones continuarán siendo brindadas por Iosfa, garantizando la continuidad del servicio”, se agregó en el citado comunicado.