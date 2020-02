"Para mí los diez son culpables", afirmó el padre de Fernando Báez Sosa

Uno de los carteles que piden justicia por Fernando Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de febrero de 2020 • 17:12

Luego de la liberación de dos de los acusadospor el crimen de Fernando Báez Sosa , el padre de la víctima, Silvino, salió a la puerta de su casa, en Recoleta, y dialogó con la prensa. "Para mí los diez son culpables; fueron a matar, tienen un pacto de silencio y sabían lo que hacían. Asesinaron a mi hijo de una manera muy cruel", dijo.

También contó que su esposa, Graciela, tomó muy mal la noticia y no puede estar sola en su casa ya que no se siente bien. "Burlando nos dijo que esto podía pasar. Él me invitó a ver los videos que están en el expediente, pero yo no quiero verlos", agregó.

Silvino sostuvo que confía en la Justicia y que, aunque no tiene contacto con la fiscal Verónica Zamboni, sus abogados patrocinantes le aseguraron que está haciendo bien su trabajo en la instrucción de la causa.

"No se les fue la mano, son asesinos", repitió, y dijo que no aceptaría una comunicación con las familias de los acusados liberados.

Los padres de Fernando en una marcha para pedir justicia por su hijo Fuente: LA NACION - Crédito: Tomas Cuesta

Hace unos días, el Papa Francisco se comunicó con Silvino y con Graciela y se solidarizó por su pérdida. "Hoy en el contestador tenía un mensaje del Papa y dijo que iba a volver a llamar; lamento mucho no haber podido atender", contó el padre de Fernando.

También se refirió al cariño y el apoyo de la gente: "Es muy importante para nosotros, si no estaríamos solos".