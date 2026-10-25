Parque Chacabuco: fueron a buscar armas por una denuncia de violencia de género y encontraron 52 plantas de marihuana

Un allanamiento ordenado en el contexto de una causa por violencia de género derivó en el secuestro de tres armas de fuego, municiones y 52 plantas de marihuana en una vivienda del barrio porteño de Parque Chacabuco.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad, que habían concurrido al lugar para retirar el armamento que, según la denuncia, tenía en su poder el hombre investigado.

La medida había sido dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 23, luego de una presentación que derivó en una prohibición de acercamiento y en una orden para secuestrar todas las armas de fuego que tuviera el denunciado. La intervención judicial buscaba dar cumplimiento a esas medidas preventivas.

El operativo se llevó a cabo en un departamento de la calle Salvigny al 1800. Allí, los agentes de la Comisaría Vecinal 7B identificaron a un hombre de 32 años que se encontraba junto a su pareja.

Durante la inspección, los policías encontraron tres armas de fuego de distintos calibres, junto con sus respectivas municiones. Entre el armamento había un revólver Taurus .357 Magnum, una pistola Glock 17 calibre 9x19 y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12.

Parte de las armas secuestradas durante el allanamiento en un departamente situado en Parque Chacabuco Policía de la Ciudad

El hallazgo de las armas se produjo en cumplimiento de la orden judicial vinculada con la denuncia de violencia de género. La disposición contemplaba el secuestro de todo el armamento que estuviera en poder del hombre, como parte de las medidas adoptadas por la Justicia.

Hallazgo inesperado

Durante el procedimiento, los efectivos también descubrieron una plantación de cannabis en dos habitaciones del departamento. En esos ambientes había 52 plantas de marihuana distribuidas en sistemas de cultivo interior, conocidos como indoor.

De acuerdo con la información policial, el hombre contaba con una autorización del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) para cultivar ocho plantas. Sin embargo, durante el allanamiento se encontraron más de seis veces esa cantidad.

Las plantas halladas inesperadamente durante el allanamiento a un departamento por una denuncia por violencia de género Policía de la Ciudad

El Reprocann es el registro nacional que contempla autorizaciones para el cultivo controlado de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa vigente.

Tras el hallazgo, los policías consultaron con la Justicia y le notificaron al hombre la prohibición de acercamiento dictada en su contra. Las tres armas de fuego, las municiones y las plantas de marihuana fueron incautadas.