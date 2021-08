Patrimonio invaluable: restituyeron a Perú piezas prehispánicas que se ofrecían por internet en la Argentina

La espléndida sede de la Embajada de Perú en la Argentina fue escenario de un hecho de reparación histórica: el acto formal de restitución de 15 preciados objetos del patrimonio arqueológico cultural de ese país, que eran ofrecidos para la venta en nuestro país a través de una plataforma de compraventa por la web, y que fueron recuperados por la Policía Federal. Los oferentes, al término del proceso, terminaron sobreseídos porque no se pudo comprobar que hubiesen actuado con dolo.

El evento se inició pasadas las 11 en el edificio de Avenida del Libertador 1720 y contó con la presencia de altas autoridades diplomáticas, policiales, judiciales y culturales de ambos países. Entre ellos, el embajador del Perú, John Peter Camino Cannock; el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Juan Carlos Hernández; la jueza federal María Eugenia Capuchetti; funcionarios del Ministerio de Cultura del Perú; el director general de Coordinación Internacional de Interpol-Buenos Aires, comisario mayor Marcelo El Haibe -histórico encargado de la oficina de Protección del Patrimonio Cultural-; la jefa de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, y el fiscal federal Eduardo Taiano.

“Realmente es un honor y una alegría especial el poder restituir a una nación hermana estos bienes, todos de su patrimonio cultural, cuyo valor es inestimable. Son dos pueblos, el argentino y el peruano, unidos por ese sentimiento sanmartiniano. A diferencia de otros bienes que se han podido rescatar con anterioridad, la composición de estas telas tiene un proceso de degradación mucho más veloz en el tiempo”, expresó Hernández en su alocución.

Respecto del patrimonio recuperado, se trata de 10 muñecas textiles de manufactura moderna elaborada con fragmentos de textiles prehispánicos, fraccionados de telas originales de la cultura Chancay, que se desarrolló en la costa central del Perú entre los años 1000 y 1470, aproximadamente. Además, el lote restituido incluye 5 piezas de cerámica, todos elementos invaluables, propios de la cultura precolombina andina.

La cultura Chancay se desarrolló entre el período 1000-1400 DC, y las piezas restituidas son producto del saqueo de sitios arqueológicos o excavaciones clandestinas DIEGO SPIVACOW / AFV

“Este es un delito trasnacional, de otra categoría. Anteriormente habían sido documentos, que son importantes, pero esto es muy degradable. Todo es importante y acá no se trata de contrabando. Esto vale tanto que no tiene precio”, explicó El Haibe a LA NACION.

El comisario Fernando Gómez Benigno, segundo jefe a cargo de la división de Protección del Patrimonio Cultural de Interpol, informó que las telas con las cuales estaban confeccionadas estas muñecas eran “de urnas funerarias, tejidos que tienen que estar en museos y no en manos de los particulares”, y ponderó que la Argentina esté considerada internacionalmente a la vanguardia en cuanto a la persecución del tráfico ilícito de bienes culturales.

Las diez muñecas textiles fueron confeccionadas con paños y fragmentos de tejidos prehispánicos originales de la cultura Chancay DIEGO SPIVACOW / AFV

“La ley 25.743, vigente desde 2003, estipula una sanción penal por el saqueo de patrimonio arqueológico perteneciente a la Argentina o a otros países también, como lo es en este caso. Nuestro país es líder en los procesos de restitución de estos bienes a diferentes naciones. Las cinco obras más importantes del acervo cultural paraguayo, por valor de varios millones de dólares, fueron robadas en 2002. Fueron encontradas en Posadas, Misiones, las tenía una banda de narcos que buscaba venderlas; fueron recuperadas y restituidas”, puntualizó el comisario.

El jefe de la Policía Federal Argentina, comisario Mayor Juan Carlos Hernández, celebró la restitución de las piezas al Perú "Es un honor y una alegría especial, somos dos pueblos unidos por ese sentimiento sanmartiniano" DIEGO SPIVACOW / AFV

Además, precisó que desde la creación del Departamento -hace ya casi 20 años- son más de 16.000 bienes culturales restituidos. Citó, por caso, las cuatro toneladas de fósiles recuperados en Tucson, Arizona, para una feria de bienes paleontológicos que se hace en este sector del sur de los Estados Unidos: fue en 2008 y se trató de la incautación más grande de la historia en este apartado, producto de un trabajo en conjunto con el FBI y el servicio aduanero norteamericano.

Tres usuarios argentinos vendían las piezas por la mayor plataforma online

Desde el Ministerio de Cultura de Perú explicaron que los 15 bienes culturales recuperados fueron divididos en cinco lotes, de acuerdo a sus características. Se conformaron diez muñecas textiles confeccionadas con paños y fragmentos de tejidos prehispánicos originales de la cultura Chancay y cinco piezas de cerámica, tratándose de dos figuras escultóricas y tres vasijas utilitarias.

El embajador peruano en Argentina, Peter Camino Cannock, agradeció a las autoridades argentinas por la restitución del invaluable patrimonio cultural a su país DIEGO SPIVACOW / AFV

A través de un proceso de relevamiento de subastas de estos artículos llevado adelante desde el hermano país, se encontraron a finales de 2020 con que tres usuarios ofrecían estos bienes por Mercado Libre, por lo que se elevó una alerta internacional que fue captada por Interpol Argentina. La gestión se realizó por medio de la Embajada.

“Eran personas argentinas que las vendían por distintas razones. Todos dieron una razón particular. No las robaron. Uno dijo que la había comprado en una feria en Perú y que no sabía el valor histórico que tenía; otro, que estaba en la vitrina de un familiar y que cuando vaciaron la casa, como necesitaban el dinero, la pusieron para la venta”, precisó a LA NACION el fiscal Taiano, a cargo de la investigación.

El acto formal se realizó hoy por la mañana en la Embajada de Perú en Argentina, y contó la presencia de altas autoridades nacionales y diplomáticas de Perú DIEGO SPIVACOW / AFV

En este sentido, el titular de la Fiscalía Federal N°3 porteña añadió que los bienes pudieron ser recuperados tras sendos allanamientos librados en distintos inmuebles de la Capital, y que el argumento coincidente de todos quienes tenían las piezas fue que ellos “no sabían” el valor patrimonial cultural que tenían para el pueblo peruano.

“Los colocaban a valores muy bajos porque necesitaban el dinero. Se allanó y todas las muñecas las tenían en sus domicilios, no eran coleccionistas. El delito es menor porque no hay dolo, se los tuvo que sobreseer, eran gente común. Uno las tenía en exhibición en una casa de antigüedades que estuvo sin funcionar por la pandemia”, concluyó Taiano.