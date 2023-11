escuchar

Fabricio Román Stella se entregó anoche en una comisaría de la policía bonaerense en La Matanza. Detectives policiales y judiciales lo buscaban por haber participado de la agresión a Lautaro Diego Emanuel Alvaredo, el joven que está con muerte cerebral y con un diagnóstico “irreversible” después de haber sido atacado a la salida de un boliche. En su indagatoria, el sospechoso admitió haber participado de una pelea y confesó haber pegado, pero también sostuvo que recibió golpes.

“Pegué y me pegaron”, sostuvo Stella ante el fiscal Matías Folino –de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios Dolosos del Departamento Judicial La Matanza–, a cargo de la investigación, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Stella se entregó anoche a las 23 después de que detectives de la Estación de Policía Departamental La Matanza y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza se presentaran en su casa y se entrevistaran con su padre.

“Hugo Stella, el padre del sospechoso, dijo no saber dónde estaba su hijo, pero les adelantó a sus los uniformados que, de tomar contacto con él, lo presentaría en la comisaría de Gregorio Laferrere y así fue: anoche a las 23 el joven se entregó”, dijeron a LA NACION fuentes policiales.

Fabrizio Román Stella, el joven que se entregó anoche

Los investigadores ahora buscan a otros dos agresores: Ian Noguera, el joven acusado de ser quien le pegó la brutal en la cabeza a la víctima, y otro sospechoso que hasta el momento no pudo ser identificado.

La golpiza que sufrió Alvaredo tiene similitudes con el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell: ambos casos empezaron con una pelea dentro de un boliche.

En esta ocasión, la primera escena sucedió dentro de Cyrux, un local bailable de Gregorio de Laferrere, La Matanza, donde dos grupos de jóvenes tuvieron una discusión que terminó con la intervención de los encargados de la seguridad del lugar.

El enfrentamiento continuó en una plaza cercana, donde Alvaredo, de 19 años, fue golpeado y, cuando estaba tirado en el suelo, recibió una brutal patada en la cabeza. Está con muerte cerebral con un diagnóstico clínico “irreversible” .

“Me lo mataron, creo que es la tercera o cuarta vez que salía a bailar, no más que eso. Me lo mataron igual, la ambulancia no venía, un patrullero no lo quería llevar”, dijo Diego Alvaredo, padre de la víctima, en declaraciones al canal de noticias TN. El último mensaje que recibió de su hijo fue a las 3.30, cuando le dijo que todo estaba bien.

Según se advierte en una filmación de una cámara de seguridad qla pelea se produjo a las 6.01 del lunes.

“En principio, fue una pelea de cuatro contra cuatro. En un momento, Alvaredo recibió un golpe que lo hizo caer en el piso y fue entonces que uno de los agresores le pegó una patada en la cabeza”, afirmó una calificada fuente de la investigación.

El padre de la víctima, en cambio, afirma que no se trató de una refriega equivalente y que a su hijo “no lo ayudó nadie” y le pegaron “entre varios”.

“No fue una pelea mano a mano. Alguno fue el que le pegó una patada de atrás en la nuca y le quebró el cráneo. De una forma lo agarraron y lo tiraron al piso y otro le pegó”, dijo a Crónica HD Diego Alvaredo, que agregó que su hijo Lautaro “era todo un ejemplo y ayudaba a su madre, salía poco y jugaba a la pelota”.

