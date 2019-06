"Pensé que me moría", el dramático relato del jefe de la Policía Federal

El jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Roncaglia Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

"Siempre digo que volví a nacer porque recibí tres impactos de bala en mi cuerpo y pensé que me moría", así el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), comisario general Néstor Roncaglia, recordó el ataque que el 1 de junio de 2013 sufrió en la puerta de su casa de Olivos, en Vicente López, que casi le cuesta la vida.

Hoy, a las 22, en el programa La trama del poder, que conduce la periodista Laura Di Marco en LN+, se podrá ver un reportaje donde el comisario general Roncaglia recordó el día en que casi pierda la vida, el narcotráfico y otra temas relacionados a la seguridad.

El comisario general Néstor Roncaglia y el relato del momento en que estuvo cerca de la muerte 01:59

"Fue un episodio muy violento. En ese momento era jefe de Drogas de la PFA. Volvía a mi casa de un procedimiento. Mi esposa me esperaba para ir a cenar. Automáticamente ingresan tres personas en fila. Los veo jóvenes, tuve la sensación de que eran policías. El primer me pone un arma en la frente. Rápidamente le agarró el arma y comienza a disparar. Lo empujo hacia atrás. Es un momento de mucha tensión y violencia. Veía varias personas. Caemos los dos al piso. Se le cae al piso la pistola. El segundo se corre y me apunta en la cabeza. Escuchó dos fogonazos y una de las balas queda alojada. No entendía qué pasaba, era un ataque", sostuvo Roncaglia sobre el momento que vivió hace seis años atrás.

Roncaglia recibió un balazo en el tórax y se protegió tars un árbol y repelió el ataque. "Se van corriendo. Cuando se van, me quedo dando vueltas, con un estrés terrible. Me saco la campera y me brotaba la sangre. Pensé que me moría. Empecé a temblar y mi mujer llorando me decía que no me muera. Hoy por hoy, mi mayor dolor es verlos a ellos, a mi mujer y mi hijo mayor que se agarraba la cabeza y me decía que no me muera", agregó el ahora jefe de la PFA.

En septiembre de 2014, Roncaglia, en el juicio oral y público, estuvo frente a frente a los dos acusados, César Heredia y a Mariano Carbajal. "No tenían derecho a hacer lo que hicieron. Arruinaron mi vida y la de mi familia. Me tiraron a matar", les espetó frente a los jueces ernán San Martín, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, y el fiscal Eduardo Rodríguez.