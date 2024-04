Pensó que le dieron mal el vuelto, buscó a dos amigos y atacó a palazos al cajero del supermercado

Escuchar

La confusión de un cliente, que creyó que le habían dado mal el vuelto en un supermercado, derivó en el ataque a palazos de tres hombres contra el cajero del comercio situado en la ciudad de Plottier, provincia de Neuquén.

La secuencia del hecho, por el que los atacantes fueron acusados de lesiones leves, quedó registradas en las cámaras de seguridad instaladas en el supermercado El Márquez , situado sobre la calle Roca al 2000 en Plottier.

Según se observa en las imágenes, el entredicho, que terminó en la golpiza, comenzó el lunes minutos antes de las 10 de la noche, luego de que un cliente considerara que el cajero le había dado el vuelto en forma errónea. En un primer momento, el enfrentamiento fue entre el cliente y el cajero.

“Se dio una discusión que se origina en el sector cajas, un desentendimiento que hubo por el tema de un vuelto, pero las cosas se salieron de las manos” , explicó tras la denuncia del cajero, Raúl Carranza, abogado de la víctima.

Fue un vecino el que llamó a la policía al ver cómo el cliente volvía junto a dos amigos y tomaban un palo que estaba afuera del autoservicio y comenzaron a agredir al cajero.

El letrado sumó: “El cliente es habitual del comercio, siempre va, todos lo conocen y se puso muy violento, comenzó con algunos golpes al cajero ahí en la puerta del negocio y pasados unos 15 o 20 minutos, regresó con dos personas más, ya armados con palos”.

Carranza, en diálogo con LU5, detalló: “Realmente estamos sorprendidos. Esto no fue un acto de rateros o esos que andan robando por los supermercados. Este es un cliente habitual del barrio y se sacó. Pero lo que llama la atención es que no termina la discusión cuando el cajero trata de calmarlo y le devuelve el dinero, que no le correspondía, pero se lo daba incluso porque había una nena en la caja y él quería preservar a la nena”.

“Lo que más llama la atención es que haya regresado después con dos personas, con toda la intención de causar daño. Si vemos las cámaras de la vereda, vemos que pararon en la esquina, dejaron estacionado el auto y ahí se meten en el negocio”, analizó el abogado.

Tras la intervención del vecino que llamó a la policía, los tres agresores huyeron del lugar. “Gracias a Dios, él está bien, con algunos golpes en el cuerpo, pero quedó ahí. Está bien, está tranquilo y está asistido”, dijo Carranza sobre el estado de salud del cajero.

LA NACION

Temas Inseguridad urbana