Valuadas en 14 mil dólares. Robaron tres carteras de lujo en Recoleta, las quisieron vender por MarkepPlace y fueron detenidos

El circuito, al parecer, estaba bien aceitado. Dos mujeres robaban objetos de lujo en tiendas de Recoleta y menos de 24 horas después ya estaban a la venta en Marketplace, la plataforma de ventas digitales que tiene Meta. Sin embargo, la última vez algo no salió bien, ya que, la Policía de la Ciudad, en una compra controlada, recuperó tres carteras de lujo valuadas en miles de dólares.

Según informó la fuerza de seguridad porteña, como resultado del operativo, se detuvo a dos mujeres, de 24 y 41 años, ambas de nacionalidad chilena, quienes habían puesto a la plataforma por Internet, y a un hombre armado, que las llevó al encuentro en un bar de Palermo.

Una de las mujeres detenidas por el robo ocurrió en un local de Recoleta Polic

Las tres carteras, que tienen un valor superior a los 14 mil dólares, fueron robadas de un local en Montevideo al 1700, en una selecta zona de Recoleta, y la dueña las encontró horas después a la venta en el sitio de Internet que ya recibió decenas de denuncias por la falta de control de seguridad para las transacciones.

Sin hacer la denuncia policial, la víctima entabló una conversación con los vendedores para poder recuperarlas. Paralelamente, las autoridades del Ministerio de Seguridad tomaron conocimiento de esta maniobra y junto a personal policial fueron al café donde se haría la cita con las ladronas y sin que la víctima supiera.

Según la filmación de la cámara de seguridad del bar, a plena luz del día y con el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, simulando ser un cliente más, comenzó el operativo. Hasta el café llegaron las dos mujeres que saludaron afectuosamente a la víctima. Cuando ambas mostraron las tres carteras, efectivos de la policía porteña que estaban en el lugar, se identificaron y que procedieron a las detenciones.

Otro grupo de efectivos revisaron el vehículo en que llegaron las mujeres y debajo del asiento del acompañante hallaron un revólver Taurus calibre .380 con tres municiones en el tambor, por lo cual fue detenido el conductor. Se trata de un hombre argentino de 43 años.

La otra mujer detenida por el robo ocurrió en un local de Recoleta Polic

Las dos mujeres quedaron imputadas por hurto a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 24. En tanto, la Unidad de Flagrancias Norte dispuso la detención del imputado y el secuestro del arma.

La “zona franca” en la que acechan estafadores, ladrones

Marketplace, la sección de avisos clasificados de Facebook, opera desde octubre de 2016, con un crecimiento exponencial de interés y operaciones. Y si bien Meta tiene sus normas y políticas relativas a lo que se puede o no se puede publicar, y consejos preventivos para los usuarios, estafadores, ladrones y comerciantes de bienes robados o falsificados, encontraron en la plataforma un nicho que crece día a día.

Delincuentes ofrecen prácticamente de todo: armas, autos, motos, bicicletas y celulares robados, inmuebles “flojos de papeles”, recetas y certificados médicos, drogas... Además, cientos de usuarios publican de buena fe productos nuevos y usados, y son víctimas de estafas. Otros son “seducidos” por artículos a valores demasiado convenientes, que resultan no ser otra cosa que un señuelo usado por asaltantes que acuerdan citas solo para atacar y robar el dinero que los clientes llevan para pagar productos inexistentes.

El arma secuestrada en el auto en el que llegaron las ladronas de Recoleta Polic

El uso de Marketplace ha aumentado exponencialmente a partir de marzo de 2020, con el aislamiento obligatorio por la pandemia del Covid-19. Y como mercado del usado por excelencia, en esa red hay de todo. Así como proliferaron las oportunidades, también aparecieron los riesgos. Los valores por debajo de los precios de mercado, la urgencia por comprar o vender y la ausencia de referencias son señales de alarma.

Maximiliano Méndez, comisario de una de las dependencias de lucha contra el cibercrimen dependiente de la Superintendencia de Delitos Cibernéticos de la Policía de la Ciudad, explicó a LA NACION: “En Marketplace se ofrece de todo, y al no estar regulado, estás a las buenas de Dios”.

Tanto en Marketplace como en MercadoLibre, la otra plataforma masiva de compra-venta, es necesario crear una cuenta de usuario para operar. Pero tienen diferencias. Marketplace es un lugar de avisos clasificados dentro de una red social y no gestiona la transacción de pagos, por lo que no cobra ninguna comisión: solo facilita el contacto entre partes, y no está obligado a velar por las garantías de lo que pase una vez establecido ese contacto. En Marketplace no hay énfasis en la verificación de identidad. Mercado Libre, en cambio, procesa transacciones y realiza revisiones de identidad, lo que aumenta los niveles de seguridad de operación, sin que eso signifique que no se produzcan engaños o estafas.

El hombre que llevó a las dos mujeres que robaron en un local de Recoleta Polic

