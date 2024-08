Peritaje clave. Adelantaron más de un mes un examen para determinar si “Toretto” Alvite puede acceder al arresto domiciliario

Escuchar

A tres meses de haber presentado una pericia psiquiátrica de parte, en la que planteaban que Felicitas “Toretto” Alvite, la tiktoker de 21 años que atropelló y mató a un motociclista tras cruzar una bocacalle a alta velocidad y con el semáforo en rojo en La Plata, la joven será sometida a un examen por parte de la justicia que puede resultar clave en su afán por esperar el juicio oral en su casa y no en una celda.

“A pedido de la defensa, la Asesoría Pericial de los Tribunales de La Plata, en la capital bonaerense, adelantó para mañana la pericia psiquiátrica, cuya fecha original estaba prevista para el 9 de septiembre. Esto fue con el aval de la jueza”, explicaron a LA NACION fuentes con acceso al expediente en el que a Alvite se le imputa el delito de homicidio simple con dolo eventual.

Según detallaron las fuentes consultadas, la defensa de la joven que mató a Walter Rubén Armand la noche del 12 de abril, “ella sigue afectada en su salud mental”. “Lo cierto es que desde el rechazo de la excarcelación extraordinaria la situación no varió. Está medicada y controlada en la unidad” , informaron a este medio.

Mañana, a partir de las 9, en la sede de la Asesoría Pericial de los tribunales platenses, Alvite estará frente a dos peritos oficiales y uno de parte designado por sus abogados defensores Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo.

Tras la entrevista con la joven, los profesionales emitirán un informe que será comunicado al fiscal Fernando Padovan y a la jueza de Garantías de La Plata, Marcela Garmendia, quien será la responsable de decidir si Alvite puede esperar en su domicilio el juicio oral.

Florencia Alvite, la "Toretto" de La Plata, tras su detención

Qué decía el informe de la defensa que no sirvió para evitar la preventiva

El texto, de una página y fechado el 1° de mayo pasado, al que accedió LA NACION, fue expedido por la Clínica Neuropsiquiátrica San Pablo, de Conmed S.A., y lleva las firmas de los médicos psiquiatras Joan José Albanesi y Quina Crespo. En el informe, y por pedido de la defensa, se hizo un análisis y evaluación de la salud mental de la joven que está detenida por el hecho ocurrido el 12 de abril pasado en la capital provincial.

“Paciente femenina, 20 años de edad, que se presenta a la entrevista por sus propios medios, acompañada por su familia. Aseada, prolija. Colabora con la misma, orientada globalmente en tiempo y lugar. Su memoria impresiona conservada. Atención dirigida. Sin alteraciones sensoperceptivas”, dice en el primer párrafo el informe.

Los médicos detallan que Felicitas Alvite refiere como antecedentes “episodios de pánico, desde aproximadamente los 15 años de edad, que se intensificaron notoriamente en estos últimos días, caracterizados por palpitaciones, dificultad respiratoria con hiperventilación, sensación de ahogo, ansiedad, rigidez en miembros, especialmente ambas manos”.

Según el informe, actualmente la joven está “medicada con clonazepam, que fue indicado por su médica clínica”.

En otro fragmento del estudio, se explica: “Realiza psicoterapia semanal. Niega hábitos tóxicos y presenta durante la entrevista intensa angustia en relación con un hecho traumático vivido donde ocurre un fallecimiento, en el que es la responsable”.

“Refiere ansiedad, angustia, miedo intenso, pensamiento rumiante obsesivo sobre el hecho, ideación patológica (obsesiva) de culpa, ruina. Intensa hipobulia, falta de motivación, insomnio inicial y de múltiples despertares”, describieron Crespo y Albanesi.

Agregaron en su análisis que Felicitas Alvite afirmó que “presenta imágenes vividas (flashbacks) intrusivas y recurrentes en cualquier momento del día, pero especialmente cuando se encuentra sola, sobre el episodio traumático. Presenta ideación de autopunición, sin plan claro de ejecución en el momento actual”.

Y concluyeron: “De la evaluación se desprende que reúne los criterios para diagnóstico de estrés postraumático” y que “se recomienda iniciar tratamiento psicofarmacológico”.

La madrugada del crimen

El 12 de abril pasado, a las 2, en la esquina de 13 y 532, cuando conducía un VW Gol Trend de un amigo, Alvite cruzó la bocacalle con el semáforo en rojo y embistió a Walter Rubén Armand, de 36 años, que circulaba en una moto Bajaj Boxer. El motociclista falleció.

Según la acusación del fiscal Padovan, Alvite, que se hacía llamar “La Toretto”, en referencia a uno de los personajes de la saga Rápidos y Furiosos, y la conductora de un Peugeot negro conducían en exceso de velocidad y de manera temeraria “a pesar de que la zona es de una gran afluencia por ser el centro de la ciudad”, eludiendo a otros vehículos detenidos y sin importar poner en riesgo la vida de terceros.

“Cuando vi la moto ya la tenía arriba mío, no la vi en ningún momento, no sé de dónde salió, y ahí fue el impacto. Me quedé en estado de shock, se me reventó todo el parabrisas y parte del techo arriba y como que me quedé muy shockeada y no tenía reacción; sentí que me había subido al pasto, a la vereda, y que el auto volvía a bajar. Esto lo vi después, cuando ya había bajado, porque en ese momento yo estaba muy shockeada y cuando me di cuenta de que tenía que frenar, frené y puse balizas y me quedé dura; me di cuenta de que tenía que frenar y apreté el freno. Empecé a caminar para donde estaba el hombre [la víctima] y lo vi, había mucha gente alrededor y me decían que no lo tocara, que ya habían llamado a la ambulancia ellos también y yo lo vi ahí tirado y como que gritaba, yo no lo podía creer. Llamé a mi amiga Valentina por teléfono y desesperada le dije que había chocado, que viniera rápido y me preguntó dónde estaba y yo le dije que no sabía. En mi vida me imaginé que iba a pasar esto”, sostuvo la joven cuando fue indagada.

Felicitas Alvite, la TikToker de 20 años se comparaba con "Toretto" de Rápidos y Furiosos y hacía alarde de que conducía a alta velocidad

La secuencia de los hechos quedó registrada en filmaciones del sistema de cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

“No negamos la existencia del hecho ni sus particularidades; sí, en cambio, negamos con énfasis que haya corrido una ‘picada’ y que Felicitas haya tenido la intención de causarle la muerte a otra persona”, habían explicado en un escrito los abogados Gliemmo e Irisarri antes de que su clienta fuera detenida.

Y agregaron: “Lejos de lo que la opinión pública y los magistrados puedan pensar, Felicitas es una persona que no tiene automóvil propio, comparte el de su madre con sus cuatro hermanos, no lo utiliza de noche, de día se limita a utilizarlo para ir al trabajo y no corre ‘picadas’” .

“No es una ‘corredora de picadas’ ni una ‘persona que usa su automóvil para matar’; más bien todo lo contrario, es una chica de bien, sana, que no se droga ni consume prácticamente alcohol y que nunca, absolutamente nunca, había tenido inconveniente alguno con la ley”, precisaron.

