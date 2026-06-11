Persecución de película: robó una moto, huyó a alta velocidad por la General Paz y luego quiso escapar corriendo

Un joven de 19 años con antecedentes por robo de motos y pedido de captura vigente fue detenido luego tras una persecución de película que comenzó en la avenida General Paz y terminó en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

La secuencia se inició luego de que un vecino denunciara el robo de su motocicleta Bajaj Dominar 400, que había dejado estacionada sobre la avenida San Juan Bautista de La Salle al 1900, en el barrio porteño de Parque Avellaneda.

Luego de la denuncia, la Policía de la Ciudad emitió una alerta temprana con los datos del rodado sustraído y el sistema de monitoreo comenzó a rastrear sus movimientos.

Persecución de película en Budge

Poco después, operadores de la División Anillo Digital detectaron la moto circulando a toda velocidad por la avenida General Paz, a la altura de la autopista Dellepiane, en dirección al Riachuelo.

Cuando los efectivos intentaron identificar al conductor, el sospechoso aceleró y escapó hacia territorio bonaerense, lo que dio inicio a un seguimiento controlado y coordinado entre distintas dependencias policiales.

La persecución se extendió por varios kilómetros hasta llegar a la localidad de Ingeniero Budge. Allí, el motociclista abandonó el vehículo en el cruce de las calles O’Higgins y Escobar e intentó continuar la fuga a pie.

Sin embargo, los policías lograron alcanzarlo pocos metros más adelante, en Campana al 2800, donde el ladrón finalmente fue reducido y detenido. En el procedimiento también intervino personal de la comisaría 10ª de Ingeniero Budge, que colaboró en el operativo.

Al ser identificado, los investigadores comprobaron que el detenido registraba antecedentes por tentativa de robo de motos en 2021 y por robo agravado en poblado y en banda en 2022, hechos cometidos cuando aún era menor de edad.

Además, sobre él pesaba una orden de captura vigente emitida por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Por disposición de la fiscalía de turno, el sospechoso quedó detenido e incomunicado, mientras que la moto robada fue recuperada para ser restituida a su propietario.