Persecución y tres muertos: quién era el conductor del auto robado que chocó contra un camión en la Panamericana

El conductor del Volkswagen Vento negro que era perseguido por personal de la policía bonaerense y chocó contra un camión detenido en la banquina del ramal Campana de la autopista Panamericana, a la altura de Tigre, tenía 25 años y antecedentes penales. Se trata de una de las tres víctimas mortales del siniestro.

Así lo informaron a LA NACION fuentes de la policía bonaerense. El conductor del vehículo fue identificado por los informantes como Joel Galván, de 25 años y conocido por el alias de Gordo.

Además, el auto que conducía El Gordo Joel había sido robado el sábado pasado en Escobar, agregaron las fuentes consultadas.

El trabajo de la policía, la Gendarmería Nacional y de los bomberos

“Familiares que llegaron al lugar dijeron que el auto [el Volkswagen Vento] era robado y que el Gordo Joel cometía delitos en la zona norte”, afirmaron voceros de la investigación.

Según informaron a la que tuvo acceso LA NACION, Galván había sido condenado a la pena de tres años de suspenso al ser encontrado culpable del delito de “uso de documento público falso destinado a acreditar la habilitación para circular de un vehículo automotor”.

En el asiento del lado del acompañante viajaba Malena Chiocconi, de 21 años, quien también falleció.

“Ella [por la joven] me mandó un mensaje a las 4.30. ´Mamá, estoy llorando. Nos persigue la policía y no sé por qué´, me dijo. No supe nada más”. Vi la ubicación por la aplicación y acá estoy. Mi hija había ido a tomar algo, era la primera vez que salía con ese chico [por Galván]”, Yo quisiera saber qué pasó”, dijo la madre de una de las víctimas, que llegó al lugar de los hechos, el kilómetro 33,7 de la Panamericana.

La policía, la Gendarmería Nacional y los bomberos trabajan en el lugar de los hechos

La tercera víctima mortal fue identificada por fuentes oficiales como Joaquín Fernández, de 23 años.

“Además de la condena de prisión en suspenso, Galván estaba procesado por el delito de robo. Se trata de una causa que se tramita en una fiscalía de Vicente López”, explicó un jefe policial al tanto de los antecedentes del Gordo Joel.

“Bajate, dame las llaves o te mato”

Además, el lunes pasado, a las 19.45, en Pilar, hubo un robo de una camioneta 4x4 Toyota Hilux blanca y los delincuentes, según la denuncia de la víctima, circulaban en un automóvil VW Vento de color oscuro similar al que conducía hoy a la madrugada Galván.

Según el relato de la víctima, identificada como Juan Pablo G., de 39 años, todo sucedió cuando se dirigía a un supermercado en su camioneta cuando fue interceptado por los ocupantes de un VW Vento oscuro.

Los delincuentes le cruzaron el auto para que no pudieran continuar con su trayecto. Del vehículo se bajaron tres ladrones y uno de ellos le apuntó con un arma de fuego y le ordenó: “Bajate, dame las llaves o te mato”.

Antes de robarle la camioneta, el delincuente armado le sacó la billetera donde tenía 2000 dólares, 60.000 pesos, una alianza de oro, una cadena de plata y tarjetas de crédito y de débito. También le arrebataron su reloj de pulsera Tommy Hilfiger.

El trabajo de los bomberos, la policía bonaerense y la Gendarmería Nacional en el lugar de los hechos

Los investigadores creen que los autores del robo de Pilar circulaban en el automóvil VW Vento robado en Escobar y que hoy chocó en Tigre.

El hecho

El episodio se inició pasadas las 3.30 cuando personal del Centro Operativo Tigre (COT) alertó a una patrulla sobre la presencia de un Volkswagen Vento negro, patente MDG 702, detenido con ocupantes en la zona de Bancalari, en una actitud que consideraron sospechosa.

Según la información policial, cuando los policías de la patrulla se aproximaron, les hicieron señas de luces e intentaron identificar a las personas que estaban a bordo, el auto aceleró y escapó.

En ese momento, según los voceros consulados, se inició una persecución por la colectora de la Panamericana y, al pasar el peaje que está a la altura de del kilometros 33,7, el VW Vento quedó fuera de control e impactó contra un camión que estaba detenido en la banquina.

El choque provocó la muerte en el acto de tres de los ocupantes del VW Vento, mientras que una cuarta persona, un adolescente de 16 años, fue trasladado en grave estado al hospital de Tigre, explicaron fuentes de la policía bonaerense.

Los voceros dijeron que, al momento del impacto, el VW Vento tenía un neumático roto, por lo que se investiga si la policía disparó durante la persecución.

“Solo se disparó una posta de goma en dirección al suelo”, dijo a LA NACION un jefe policial.