Pesadilla en Quilmes: dos ladrones arrinconaron a un hombre cuando paseaba con su hija de cuatro años Crédito: Asalto

Era una agradable mañana de domingo que se transformó en una pesadilla para un padre y su pequeña hija de cuatro años mientras caminaban por Quilmes. Dos ladrones arruinaron el momento familiar cuando arrinconaron al hombre que, protegiendo a la niña entre sus brazos, no se resistió al violento robo. Los delincuentes, uno menor de edad fueron detenidos, pero en su haber también tenían otro hecho delictivo ocurrido esa misma jornada, a pocas cuadras, contra otro joven.

Habían pasado algunos minutos de las 10 de la mañana de ayer. Padre e hija volvían de hacer compras por la calle Monroe cuando, a metros de su domicilio, dos desconocidos con barbijos se acercaron a ellos. El padre de familia ya se había percatado que lo iban a robar. Uno de los delincuentes pasó por el costado del hombre y, en ese momento, ya no había más salida. Ambos ladrones lo increparon y lo acorralaron contra un enrejado. Les bastaron 11 segundos para concretar el robo y asustar a una niña que permanecía cuidada por los brazos de su padre. "Eran dos señores malos los que agarraron a papá", explica la menor a su familia sobre lo ocurrido.

Qué pasó

La víctima vio que uno de los dos asaltantes sacó algo para amenazarlo, pero no recuerda qué fue, según contó su pareja. Finalmente, le sustrajeron el teléfono celular y la billetera. De acuerdo a las imágenes de las cámaras callejeras, los delincuentes salieron corriendo por el mismo lugar por donde llegaron.

Mientras, el padre, con su hija tomada de la mano con fuerza, empezó a tocar insistentemente el timbre en su vivienda. "Llamá al 911. Me robaron", le dijo el hombre a su esposa Jésica apenas le abrió la puerta. "Lamentablemente, el policía me dijo que no hay patrulleros en Quilmes", contó la mujer a los medios y pidió "por favor, a quien sea" que pongan vehículos a disposición, para que "por lo menos, en la pandemia, se pueda salir a comprar tranquilos y no seguir encerrados".

Efectivos de la comisaría 6a. interceptaron a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del robo, por lo que fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia. Uno de los ladrones sería menor de edad y vivirían en la zona.