La familia de Natacha Jaiit, quien murió hace casi un año en un salón de Benavídez, Tigre, solicitó que el iPad de la modelo y conductora, a cuyo contenido aún no se pudo acceder, sea desbloqueado por los mismos peritos de la Policía Federal que lograron abrir los teléfonos celulares de los jóvenes acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

"Cuando quisimos que desbloqueen el iPad nos dijeron que por ser marca Apple no se podía porque no contaban con la tecnología para hacerlo. Llamativamente por televisión me enteré de la noticia de que pudieron abrir los celulares de los rugbiers y me llamó poderosamente la atención. Por eso, mandé la solicitud a la fiscalía que investiga la muerte de Natacha para ver si se puede proceder de la misma manera", explicó a LA NACION Alejandro Cipolla, abogado que representa a la familia Jaiit.

Además, Cipolla agregó que por parte de la fiscalía se tendría que resolver esta solicitud entre mañana y los primeros días de la semana próxima.

"Vengo por la presente a fin de solicitar se arbitren los medios necesarios para solicitar a la División de Operaciones Técnica de la Policía Federal Argentina, si puede prestar colaboración para abrir el dispositivo iPad, secuestrado en auto, en atención que es de público conocimiento que los mismos pudieron realizar una maniobra similar en el esclarecimiento del homicidio de Báez Sosa", se afirmó la solicitud a la que tuvo acceso LA NACION.

El escrito donde Alejandro Cipolla solicita la colaboración de la Policía Federal Argentina para que se desbloquee el iPad de Natacha Jaiit

"Espero que se haga lo antes posible, tengo el temor de que la Policía Federal me diga que no se puede y ahí voy a entender que hay una irregularidad y que nadie la quiere abrir", aseguró.

Por su parte, el abogado explicó que "entiende que los fiscales hacen lo que pueden con lo que tienen", pero que hay muchas faltas en esa investigación. "Para mí hay un fuerte contenido dentro del iPad que puede desembocar en muchas causas penales de políticos", añadió.

Si bien el equipo especial de fiscales de Tigre que investiga la causa -Sebastián Fitipaldi, Cosme Iribarren y Diego Callegari- logró en su momento acceder al celular marca Samsung de Jaitt, el iPad está secuestrado en desde el día del hecho, pero no se pudo obtener su contenido porque nunca se tuvo la clave y el sistema Apple es más difícil de vulnerar.

En la causa del homicidio de Báez Sosa, seis de los diez celulares de los imputados analizados de la PFA eran iPhones de la marca Apple y lograron ser desbloqueados pese a que ninguno de sus dueños aportó la clave.

"Solo Pablo Ventura, el remero inocente que había sido incriminado por los rugbiers, pero que nunca estuvo en Villa Gesell y después fue sobreseído en la causa, fue quien dio la clave para la apertura de su celular", explicó a la agencia de noticias Télam una fuente de esa investigación.

Asimismo, adelantó que "si se llegara a aprobar el desbloqueo de la tablet, voy a pedir la exhumación del cuerpo de Natacha para que se haga una nueva autopsia".