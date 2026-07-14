Procesaron a Fernando “Narigón” Vásquez como presunto líder de una organización narco de Rosario

Antes de convertirse en uno de los hombres más buscados de Santa Fe y de quedar imputado por el doble crimen de quien era el jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, y su ladero, Daniel Attardo, Fernando Sebastián “Narigón” Vázquez ya era uno de los narcos más buscados por la Justicia.

Ahora, tras haber permanecido ocho años prófugo, fue procesado con prisión preventiva acusado de liderar, como ya había anticipado LA NACION, una estructura que abastecía de drogas a otra de las bandas más importantes de la ciudad.

La medida fue dictada ayer por el juez federal Carlos Vera Barros, titular del Juzgado Federal N°3 de Rosario, quien dio por acreditado, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso, que Vázquez ocupaba un rol de conducción dentro de una organización dedicada al almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes.

La resolución coincidió con el pedido formulado por la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, encabezada por el fiscal federal Federico Reynares Solari.

El magistrado también dispuso que el acusado continúe detenido al considerar que existe un evidente riesgo de fuga, sustentado en un dato contundente: logró mantenerse prófugo de la Justicia durante ocho años, pese a que sobre él pesaba un pedido de captura desde 2018.

Su arresto se produjo el 16 de junio pasado en Villa Gobernador Gálvez, durante un operativo realizado por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe. Hasta ese momento integraba el listado de los prófugos más buscados de la provincia.

Pero el expediente por narcotráfico no es el único frente judicial que enfrenta Vázquez. En la Justicia provincial también está imputado por su presunta participación en el asesinato de “Pillín” Bracamonte, histórico jefe de la barra brava “Canalla”, y del “Rana” Attardo, su colaborador más cercano, crimen cometido el 9 de noviembre de 2024.

Una tragedia en el inicio

El origen de la causa federal se remonta al 1 de enero de 2017, cuando Giuliana Maldován, una joven de 20 años, murió tras consumir drogas sintéticas durante una fiesta electrónica realizada en el predio Punta Stage, en Arroyo Seco.

Aquella muerte impulsó una serie de investigaciones sobre la comercialización de estupefacientes en Rosario. Los investigadores concluyeron que esa estructura estaba integrada por dos organizaciones que actuaban de manera complementaria. Una era encabezada por Cristian Mario “Negro” González, con fuerte presencia en Villa Moreno y vínculos con “Los Monos”. La otra tenía como referente a Vázquez, señalado como el proveedor mayorista que abastecía de cocaína a la organización de González.

Según la resolución judicial, Vázquez no era un simple intermediario. Para los investigadores, coordinaba el acondicionamiento, el almacenamiento, la distribución y la comercialización de la droga, además de impartir órdenes, administrar recursos y fijar los precios dentro de la organización.

Uno de los episodios centrales de la investigación ocurrió el 9 de junio de 2018. Ese día, efectivos de la Policía Federal observaron una operación de compra de droga en las inmediaciones de las calles Ferreyra y Juan B. Justo, en el barrio de Arroyito.

De acuerdo con la pesquisa, un proveedor le entregó a Vázquez dos kilos de cocaína compactada a cambio de 120.000 pesos en efectivo (poco más de 4000 dólares, según la cotización de fines de junio de 2018). Sin embargo, al advertir la presencia policial, el sospechoso logró escapar. Su pareja y el proveedor fueron detenidos, mientras que él comenzó una fuga que se extendería durante ocho años y concluyó a mediados de junio pasado.