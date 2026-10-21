Qué decía Nanci Godoy en los últimos audios que mandó antes de su desaparición, por la que ya son tres los detenidos

Con el paso de los días, el misterio por el paradero de Nanci Godoy crece. Y con él, comienzan a salir a la luz detalles de la investigación que se realiza alrededor de su desaparición, mientras la Justicia avanza y ahora ya son tres los detenidos.

Lo que se conoció este miércoles fueron los últimos audios que mandó la docente antes de que se le perdiera el rastro.

En esos cuatro mensajes de intercambio por Whatsapp con su nuera, Alejandra, que constan en el expediente, se la escucha serena y comentándole detalles de su jornada en el establecimiento educativo 626 situado en el paraje El Malezal, en la ciudad correntina de Esquina, donde realizaba una suplencia como directora. También se advierten cuestiones vinculadas con la infraestructura del lugar.

Los últimos audios de Nanci Godoy antes de su desaparición

El ida y vuelta es el siguiente:

Nanci: “Hola, Ale, ¿cómo estás? Buen día. Yo estoy acá, en la estancia. Le escribí al de Corrientes por el agua, ¿viste? Y me dijo que le pasara fotos. Imaginate, le pasé el video de cómo yo encontré la escuela y cómo hoy estoy con alumnos, pero no tengo agua, nada. Le pasé del techo, todo. Me dice, “le vamos a dar una mano‘. ‘Sí‘, le dije. ‘Después tengo que andar cargando agua de los vecinos‘. “¿Usted tiene una bomba o algo?”, me dice. Pensaba que estaba la bomba. ‘No, acá no hay nada. Intentaron hace muchos años; se ve que quedó todo ahí, en el intento‘, le dije yo. Bueno, le pasé todos los videos de cuando entré a la escuela. Se va a querer morir más o menos, pero bueno, esa es la realidad. Así que espero que me den respuesta.

Alejandra: “Nancy, ¿cómo estás? Buen día, me alegro mucho de que ya estés trabajando. Escuchá, habrá sido que acá estaba el ministro de Educación, que estuvo el lunes. El ministro vino en persona acá. No sabíamos nada de vos, ¿en tu grupo no pusieron nada? Porque le hubiésemos llegado".

Nanci: “Ministra es. Miño [por Ana, la ministra de Educación de Corrientes]. Sí, yo sabía si era el viernes que estuvo. Y bueno, escuchá, me estaba contando la Lourdes que una escuela que está por la ruta, justo ese era mi compañero. Él era director ya ahí. Y dice que le reclamaron el tema de la bomba. Y dice que Chudel fue a hacer... Le puso unos palos en la bomba y lo dejó ahí. Nunca más apareció. Bueno, entonces lo escribí acá, mientras que estoy acá esperando que me busquen, viste. A Corrientes. Y me llamó el señor de mantenimiento allá de Corrientes. Entonces yo le dije que ahí no hay nada. Le conté todo esto. Y me dice: ‘Bueno, mándeme el [...] de la escuela, mándeme su nombre completo’. Y le dije: ”Disculpe que le tenga que pasar este video, pero así yo encontré la escuela". Y bueno, le pasé todo, cómo está el techo, todo de los murciélagos, todo. Así que bueno. Se cae de espaldas, más o menos, pero bueno. Y le pasé la parte limpia también, como está ahora. Así que bueno. Espero que sirva de algo y hagan. Le dije que tengo que andar buscando a un vecino y que también no es para andar molestando. Y él tenía entendido que había una bomba. Le dije: “No, acá no hay nada. O sea, intentaron y dejaron ahí”. Así que bueno.

Por el caso hay, hasta el momento, tres detenidos. El peón rural Ernesto Ezequiel Bordón, imputado por falso testimonio, es el hombre al que había señalado el hijo de la docente porque había abandonado intempestivamente el trabajo en coincidencia con la desaparición de Godoy; él le dijo a la policía, tras su arresto, que la mujer había sido asesinada por otros peones, pero luego se desdijo y su abogado atribuyó aquella primera versión a presuntos apremios a los que su cliente habría sido sometido a manos de los efectivos.

En las últimas horas fueron aprehendidos Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas, una pareja de puesteros que viven a pocos metros de la escuela 626, acusados de encubrimiento agravado. La detención de la pareja se concretó luego de que los investigadores judiciales encontraran una serie de contradicciones entre las circunstancias en las que los imputados dijeron haber visto a la maestra y lo que señalaron que ocurrió en los días en que supuestamente estuvo en la escuela.