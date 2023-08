escuchar

En la mañana de este miércoles, Morena Domínguez, una niña de 11 años, fue asaltada por dos motochorros cuando estaba a punto de entrar a la escuela en Lanús. La víctima fue arrastrada por los delincuentes para quitarle sus pertenencias, se golpeó fuertemente la cabeza y falleció de un paro cardiorrespiratorio en el hospital al que había sido trasladada de urgencia.

Por este hecho, la policía detuvo poco más tarde a un menor de 14 años, que confesó haber sido uno de los dos motochorros que atacó y mató a la niña. También detuvieron a otro joven de 19 años. Mientras tanto, vecinos de la zona se presentaron frente a la comisaría donde se encuentra el menor para exigir justicia.

El brutal asalto y asesinato, que conmociona a la opinión pública, ocurrió esta miércoles a las 7.27, en cercanías de la Escuela de Educación General Básica (EGB) N°60 Almafuerte, que se encuentra en la calle Molinedo al 3200, en el barrio de Villa Giardino, localidad de Villa Diamante, partido de Lanús, cuando la niña se dirigía al establecimiento escolar.

El crimen fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes captadas se puede ver la parte final del ataque a Morena y cómo ella fue arrastrada un par de metros por la moto por parte de los delincuentes.

Lo que muestran las imágenes permite advertir que el delincuente que viajaba como acompañante se baja de la moto para robar las pertenencias de la niña y después vuelve a subir al vehículo para escapar.

El video también muestra que una vecina se acerca a socorrer a la víctima, a la que levanta del piso, pero esta vuelve a caer. También se ve que un auto intenta interponerse en la ruta de los motochorros, pero no consigue detenerlos, y ellos escapan a toda velocidad.

El hombre que conducía el vehículo que trató de detener a los delincuentes, de nombre Damián, contó su intervención a la señal C5N: “Dejé a mi hija en el colegio y me agarró el semáforo cuando estaba yendo para mi casa. Desde la esquina, veo a la niña forcejear con el motochorro, que le estaba sacando la mochila, y les tiré el auto encima. Intenté encerrarlos, hice marcha atrás y ahí se subieron a la vereda. Me apuntaron con lo que parecía un arma, pero no lo sé porque todavía estaba oscuro”.

Cuando la policía llegó al lugar del hecho, tras un llamado al 911 que realizaron desde la escuela Almafuerte, un empleado del establecimiento, Mario Gómez, relató el hecho del que había sido testigo. Ahí contó que la niña fue atacada por los delincuentes, que la arrastraron y que la niña sufrió un golpe en la cabeza.

Como consecuencia de este ataque, Morena se descompensó y un médico del SAME le hizo maniobras de resucitación cardiopulmonar. La niña fue llevada al Hospital Evita de Lanús, donde murió de un paro cardiorrespiratorio.

Siete detenidos e incidentes en la comisaría

Por el caso, la policía detuvo horas después del ataque a un joven de 14 años, que habría confesado ser uno de los autores del crimen de Moreno. Según informaron a LA NACION fuentes al tanto de la investigación, el sospechoso fue detenido en el barrio Acuba 1, en Lanús. Los detectives policiales detuvieron luego a otro joven, de 19 años, que al ingresar a la comisaría amenazó a la gente presente en el lugar con la frae: “Los voy a matar a todos, gatos”. Se sabe que habría cinco personas más que fueron detenidas en el marco de la causa.

Los vecinos de Lanús se congregaron en horas de la tarde en las inmediaciones de la Comisaría donde se encuentran detenidos los dos sospechosos del crimen. Se trata de la comisaría 5°, ubicada en la calle Wanres al 3000 de Villa Diamante.

Allí, la gente exigió justicia por Morena y se produjeron algunos incidentes entre la gente que se manifestó harta de la inseguridad en la zona y el fuerte despliegue policial que se instaló frente a la Comisaría, donde esta tarde estaba también la cúpula de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con Sergio Berni a la cabeza.

Repercusión en la política

El hecho conmocionó también al mundo de la política, a tal punto que los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires y a presidentes, tanto del oficialismo como de la oposición, decidieron suspender los actos de campaña de este miércoles, a tan solo cuatro días de las elecciones PASO.

También fueron varios integrantes del mundo de la política los que emitieron su opinión al conocer la noticia del brutal crimen de Morena. “No podemos seguir viviendo con tanta angustia y miedo. Esto no da para más. Transformaron a la Argentina en un país invivible”, expresó la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

“Décadas de poner a las víctimas en el lugar de los victimarios, y a los delincuentes en el lugar de las víctimas”, expresó, por su parte, a través de un tuit, el precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei.

El crimen es investigado por la fiscal Silvia Busano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Lanús-Avellaneda.

