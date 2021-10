Quemaron cinco toneladas de marihuana decomisada por la Policía de la Ciudad

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, participó de la quema de más de cinco toneladas de marihuana incautadas en el Operativo Cardales en marzo pasado, cuando un camión procedente de Brasil fue detectado en esa localidad de la provincia de Buenos Aires con la sospecha de que podría trasladar droga.

“Cada uno de estos ladrillos de droga no está en la calle, no termina arruinando la vida a un chico, a una familia. Seguro nos queda mucho camino para recorrer, pero el de hoy (por ayer) es un paso más que estamos dando en la lucha contra el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo Rodríguez Larreta al observar la incineración de la droga, junto con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en las instalaciones del cementerio de Chacarita.

D’Alessandro detalló que “en lo que va del año, decomisamos más de 50 kilos de cocaína, más de 1500 pastillas de éxtasis, casi ocho mil kilos de marihuana, y esto es el resultado de una lucha irrestricta que tenemos contra el narcotráfico”.

Por su parte, el jefe del gabinete porteño, Felipe Miguel, agregó: “Esta droga no va a arruinarle la vida a nadie. No va a estar circulando en los barrios, en las plazas o en los boliches. No va a llegar a las manos de ningún chico”.

La Gendarmería quemó más de seis toneladas de marihuana en Misiones Gendarmería

Otra quema de marihuana fue concretada ayer por personal de la Gendarmería en Misiones En ese caso, los efectivos del Escuadrón Eldorado incineraron 6185 kilos de cannabis que habían sido incautados en tres operativos.