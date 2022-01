Quién era Federico Mazzoni, el argentino asesinado en Playa del Carmen

Mientras a autoridades mexicanas intentan esclarecer el asesinato de Federico Mazzoni, el argentino que fue encontrado ayer muerto en el baño del club de Playa del Carmen donde era gerente, desde las redes sociales sus amigos lo despiden con pesar.

Federico era oriundo de Córdoba y en 2002 decidió emigrar a las costas mexicanas. “Hace 19 años llegaba a este hermoso país ¡Gracias por todo mi querido México!”, había escrito el 14 de febrero de 2021 en su cuenta de Facebook.

El cordobés trabajaba como gerente de Mamita’s Beach Club, ubicado en la calle 28 con Zona Federal Marítimo, en Playa del Carmen, un destino turístico de México que en los últimos años es centro del accionar de bandas criminales. Mamita’s Beach Club es propiedad de un importante empresario de la zona, Jorge Marzuca, y Federico era su mano derecha.

“Mi corazón está triste y lleno de impotencia, pero por ti Fede vamos a cambiar Playa y lucharemos más fuertes que nunca por la paz y la tranquilidad de nuestras familias y visitantes. Lo haremos en tu honor”, escribió desde Facebook Ricardo Del Valle Prieto, un amigo mexicano del argentino a sabiendas de la grave crisis de seguridad en la zona.

Además, con una frase similar a la de otras personas que se despiden de él desde las redes sociales, señaló: “Hoy se fue un buen hombre, un buen amigo, alguien a quien todos queríamos”.

“Es muy triste, esperemos que pronto esto se acabe, cuantas vidas más? ¿Cuántas familias tristes? Es como un sueño más bien una pesadilla, Dios nos ayude a que las autoridades puedan con tanta maldad”, escribió otra amiga.

Eligió el mar

“Otro día en la oficina, ¡feliz día del trabajador!”, escribió Federico el 1 de mayo de 2020 junto a una foto en la que se lo veía en la playa, con el mar de fondo. Varias de las imágenes que posteaba eran de las costas mexicanas. También de algunos viajes que realizó por Europa con amigos y familia.

Muchas de sus historias además se refieren a aprendizajes de vida, frases existencialistas y, sobre todo, son reflexiones sobre el camino que eligió desde que salió de Córdoba.

Él era Federico Mazzoni, el gerente de Mamita's Beach, que fue ejecutado ayer por la tarde. @MamitasBeach

(Vía: @QuintaMagazine ) pic.twitter.com/WPBnukxdDn — Ariel Urtaza (@ArielUrtaza) January 26, 2022

“Este es mi lugar en el mundo, están mis amigos y la comida que me gusta, el chile, lo taquitos... el chile habanero está en mis venas”, contaba Federico desde un video en el que promocionaba México para Quinta Magazine, una publicación sobre la Riviera Maya.

“¿Qué tendrá el mar que nos fascina? Será que nuestros abuelos lo tuvieron que cruzar para llegar a estas tierras y miramos con nostalgia al horizonte. Será que es un espejo que nos refleja la vida misma recordándonos lo pequeños que somos. Si hay sol es alegre y si está nublado es melancólico. Como quiera que sea, para mí es un sueño cumplido, nacer en una ciudad rodeada de montañas y hoy me despierto mirándolo todos los días”, escribió por su parte en 2020.

Si bien México fue el destino elegido, se mostraba muy al tanto de lo que ocurría en la Argentina. Opinaba sobre la política del país e incluso despidió a Diego Armando Maradona el día de la muerte del crack de fútbol.

Mazzoni trabajaba en el club de un importante empresario Facebook

Sobre la pandemia, prefería ser positivo: “La vida vista con un barbijo es totalmente diferente, tener tapada la boca, la nariz, no poder tocar a nadie, nos agudiza la visión, nos vuelve más perceptivos, nos sensibiliza obligándonos a pasar la vida por un tamiz, dándole un valor a lo que realmente importa y a quienes realmente nos importan. Ahora las necesidades son otras, cosas que dábamos por hecho por ejemplo abrazar a las personas que queremos, siempre creí en los abrazos pero hoy más. Esta pandemia sacó lo mejor y lo peor de las personas. Pero me siento orgulloso que en mi círculo de personas, mis referentes y mis ejemplos a seguir no fallaron. Ahí están con su solidaridad y su amor para dar a los que más necesitan. Esto va a pasar, cuando pase vamos a haber cambiado para bien. Y seguramente los abrazaré más fuerte que antes!”.

El caso

El cuerpo de Federico fue encontrado sin vida en uno de los baños del club de Playa del Carmen. Se cree que el ataque ocurrió cerca de las 17.30 [hora de México] y fue perpetrado por dos hombres que le pegaron dos tiros en la cabeza.

El comunicado del club donde trabajaba Mazzoni Redes

Desde la empresa para la que trabajaba, prefirieron no dar detalles sobre el asesinato con la explicación de que no querían entorpecer el trabajo de los agentes. Sin embargo publicaron un comunicado en redes sociales en el que lamentaron la muerte del argentino. “Estamos a la espera del resultado de las investigaciones y colaborando con las autoridades correspondientes para el total esclarecimiento”.

Federico Mazzoni consideraba a México su lugar en el mundo Facebook

Sobre esa investigación, la Fiscalía de Quintana Roo indicó ayer que “tuvo una planeación internacional y tendría relación al ajuste de cuentas”, según informó el portal NotiCaribe. El asesinato se da en el marco de una seguidilla de actos criminales en la zona. El viernes pasado, en otro tiroteo, murieron dos turistas canadienses dentro del Hotel Xcaret.