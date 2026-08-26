Victoria Raymondi Guida tenía 21 años. Este lunes por la madrugada, falleció al chocar de lleno contra el frente de un comercio cuando circulaba por una avenida del municipio bonaerense de Quilmes. Por causas que ahora son materia de investigación, la joven perdió el control del Peugeot 208 azul que conducía, se subió a la vereda y se estrelló. Pese a que un vecino de la zona y médicos intentaron reanimarla, murió en el lugar.

Quién era la joven de 21 años que murió tras impactar de lleno contra el frente de un local en Quilmes. captura de redes

Según pudo confirmar LA NACION, la víctima era hija de Cristian Raymondi, un reconocido empresario del ámbito automovilístico y dueño de la firma Embragues Trento. No hace mucho tiempo, el hombre tuvo su primera experiencia como piloto en la Copa Bora en el autódromo de La Plata. Esa categoría monomarca combina la participación de conductores experimentados con eventos especiales donde se integran invitados. Su hija solía apoyar a su padre a través de posteos en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram la joven subía publicaciones donde se la veía acompañando a su padre en, por ejemplo, el autódromo de la ciudad de San Nicolás o junto a los rodados que auspiciaba la empresa.

Quién era la joven de 21 años que murió tras impactar de lleno contra el frente de un local en Quilmes. @vicraymondi

Quién era la joven de 21 años que murió tras impactar de lleno contra el frente de un local en Quilmes. @vicraymondi

El violento episodio vial en el que falleció tuvo lugar poco antes de las 2 de la madrugada en las inmediaciones del cruce de la avenida Smith con Acha, en Quilmes Oeste. El Peugeot 208 azul que conducía, a toda velocidad, cruzó en diagonal la calle, se subió a la vereda y chocó contra el frente de un establecimiento comercial.

Impactante choque a toda velocidad: cruzó la calle de un extremo al otro, colisionó contra un local y murió

Fuentes policiales consultadas por este diario informaron que fue un vecino de esa cuadra el que llamó al 911 para dar aviso del accidente que acababa de presenciar cuando regresaba a su domicilio.

Quién era la joven de 21 años que murió tras impactar de lleno contra el frente de un local en Quilmes. captura de redes

Pese a que tanto él como personal del SAME intentaron asistir a la conductora, la joven ya había fallecido. Hasta el lugar no solo arribaron médicos del SAME, sino una allegada de la víctima que la reconoció como la hija de su pareja.

La fiscal Claudia Vara trabajaba para intentar establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar qué provocó que la conductora perdiera el dominio del vehículo en esa esquina de Quilmes Oeste. Como parte del procedimiento, solicitó el traslado del cadáver a la morgue judicial para su correspondiente autopsia.