Tomás Valentín Tello fue asesinado el lunes a puñaladas en la costanera de Santa Teresita tras ser increpado por una patota durante los festejos por Año Nuevo. Hasta el momento hay nueve detenidos, dos menores de edad.

La víctima había ido a festejar el primer día del 2024 con sus amigos y primos. El brutal ataque ocurrió pasadas las 7 del 1º de enero en el cruce de la calle 44 y la avenida Costanera. Una decena de personas comenzaron a agredirlo en la playa por motivos que aún se desconocen. Tello Ferreira intentó escapar corriendo, pero fue interceptado en la mencionado intersección de calles, a metros del mar. En ese lugar, la patota comenzó a atacar al joven de 18 años con golpes de puño y, al menos, un arma blanca.

Tomás tenía 18 años, único hijo varón, y era oriundo de Mar del Tuyú, donde convivía con su madre Samanta. Trabajaba de albañil con su tío durante más de 13 horas a lo largo de la semana, según contó su mamá en diálogo con TN. “Tomás era mi bebé. Era mi debilidad, como yo le decía a todo el mundo. Mi único hijo varón y compañero, sobre todas las cosas, era bueno, trabajador”, explicó Samanta, conmovida por el asesinato de su hijo.

Además, dijo que era muy querido por sus amigos y familiares: “Tenía un montón de amigos, todo el mundo lo quería”. La madre agregó que “estaba contento” porque se iba a encontrar con sus abuelos y sus primos que venían desde Buenos Aires para festejar Año Nuevo. “Dijo que iba a la costanera, le escribí a la 1 y nunca me contestó, el último estado que tiró por Facebook fue a las 4.30 de la mañana”, sumó.

“No lo puedo creer, mi hermano salió a disfrutar”, dijo la hermana del joven asesinado, Camila Tello, a C5N. Luego, apuntó a la policía al asegurar que fueron testigos, pero no actuaron: “Estaban todos mirando y no hicieron nada. Estos hijos de puta no pueden moverse”.

Este martes, pasado un día del asesinato, Samanta le dedicó unas palabras a Tomás desde su cuenta de Facebook. “Juro que todavía no termino de caer hijo mío... Mi bebé mi debilidad mi orgullo como te dije siempre que eras y así será siempre”, escribió.

Luego, continuó: “No logro entender tanta maldad, salvajismo. Anoche me preguntaba una y otra vez y es un pensamiento que no me deja en paz: cómo habrás sufrido para defenderte, amor. Lo que te hicieron no tiene consuelo en mi alma ni lo tendrá jamás”.

“Pero juro que aunque se me vaya la vida, junto a nuestro abogado va a haber justicia por vos amor de mi vida. Yo me voy a encargar de que por lo menos ahí donde estas descanses en paz amor de mami. Te amo por siempre mi angelito”, cerró.

Familiares y amigos protestaron frente a la comisaría

Conmocionados, vecinos de Santa Teresita y de Mar del Tuyú, el lunes reclamaron justicia frente a la comisaría donde se encuentran detenidos siete de los nueve implicados en el asesinato de Tomás Tello. Hubo algunas corridas e incidentes con la Policía en el lugar.

Los siete mayores de edad detenidos están a disposición del fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Dolores, quien ordenó una serie de diligencias para determinar las circunstancias de lo ocurrido. En tanto, los dos menores de edad serán investigados por el Fuero de Responsabilidad Juvenil de esa jurisdicción. Durante la marcha hubo corridas y disparos de balas de goma que efectuaron uniformados de la Policía de la Provincia.

Qué se sabe del caso

El brutal ataque ocurrió pasadas las 7 del 1 de enero de 2024 en el cruce de la calle 44 y la avenida Costanera de la mencionada localidad balnearia cuando Tello -oriundo de Mar del Tuyú, Provincia de Buenos Aires- fue a festejar el comienzo del nuevo año con amigos y primos y fue interceptado por una decena de personas que comenzaron a agredirlo con un arma blanca y golpes de puño, por motivos que aún se desconocen.

Como consecuencia del ataque, Tello sufrió al menos una herida punzocortante en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde finalmente falleció.

Según indicaron fuentes policiales, uno de los agresores fue identificado como Damián Copelian (21), residente de Santa Teresita, quien fue aprehendido en la esquina de la avenida Costanera y calle 32, a unas diez cuadras de lo ocurrido, luego de que los registros de cámaras de seguridad y declaraciones de algunos vecinos lo situaran en la escena de los hechos.

Por otro lado, Oscar Ronconi, subsecretario de Seguridad del partido de La Costa, indicó que se entregaron videos de una de las cámaras de seguridad a una cuadra del crimen. “Pudimos ver el movimiento de varios masculinos cuando iban hacia el lugar y luego cuando fueron corriendo hacia la playa”, dijo el funcionario en LN+. “Tomamos conocimiento de los hechos a las 6:50 por el llamado de un vecino al 911. El móvil tardó dos minutos y los efectivos se encontraron con la víctima lastimada de gravedad y se pidió la ambulancia”, agregó.

Hasta el momento, el hecho fue catalogado por homicidio calificado con el concurso de dos o más personas, según informó Diego Escoda, fiscal general de Dolores, en LN+.

El fiscal indicó que se generó una pelea inicial en la playa, en la zona del muelle. Luego, la víctima y sus amigos se escaparon y “hubo una persecución hasta el casco urbano y cuatro personas encerraron a la víctima y con un arma blanca le ocasionaron la muerte”. En ese sentido, dijo que el arma homicida no fue recuperada, pero que la persona que apuñaló a Tello fue identificada.

“Podría haber habido alguna cuestión anterior, que vendría de algunos días atrás en otra fiesta. A lo mejor fue una venganza porque había bronca”, agregó el fiscal.

Uno de los detenidos, de 57 años, es el padre del presunto asesino y aún se “está tratando de determinar cuál fue su rol” en el crimen. Finalmente, el fiscal adelantó que mañana serán las indagatorias. “Hubo tres o cuatro autores materiales y los otros están aprehendidos y se los investiga por presunta participación”, concluyó. Se esperan los resultados preliminares de la autopsia de la víctima para determinar las causas de su deceso.

