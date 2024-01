escuchar

La comunidad de Santa Teresita sufre una fuerte conmoción tras el crimen en patota de Tomás Tello, un joven de 18 años que fue apuñalado en el tórax durante una pelea en los festejos de Año Nuevo. Esta tarde, familiares, amigos y vecinos se concentraron en la puerta de la comisaría de la localidad balnearia donde se encuentran detenidos los sospechosos, que hasta ahora son nueve, dos de ellos menores de edad.

Los manifestantes reclaman justicia por el brutal crimen de Tello a metros de donde están siete de los nueve detenidos, ya que dos son menores de edad. Los siete mayores de edad detenidos están a disposición del fiscal Pablo Gamaleri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Dolores, quien ordenó una serie de diligencias para determinar las circunstancias de lo ocurrido. En tanto, los dos menores de edad serán investigados por el Fuero de Responsabilidad Juvenil de esa jurisdicción. Durante la marcha hubo corridas y disparos de balas de goma que efectuaron uniformados de la Policía de la Provincia.

Amigos de Tomás en la costanera de Santa Teresita. Marcelo Manera - LA NACIÓN

Samanta, la madre de Tomás, habló tras la muerte de su hijo: “Tomás era mi bebé. Era mi debilidad, como yo le decía a todo el mundo. Mi único hijo varón y compañero, sobre todas las cosas, era bueno, trabajador”.

Además, dijo que era muy querido por sus amigos y familiares: “Tenía un montón de amigos, todo el mundo lo quería”. La madre agregó que “estaba contento” porque se iba a encontrar con sus abuelos y sus primos que venían desde Buenos Aires para festejar Año Nuevo. “Dijo que iba a la costanera, le escribí a la 1 y nunca me contestó, el último estado que tiró por Facebook fue a las 4.30 de la mañana”, le indicó al medio TN.

“Me llamaron para decirme que Tomi estaba en el hospital. Vino el médico y me dijo que habían hecho todo lo posible”, detalló la mujer. “A mi hijo no me lo devuelve nadie”, cerró Samanta, conmocionada por la muerte de su hijo.

Cómo fue el asesinato de Tomás Tello

Tomás Tello, de 18 años y oriundo de Mar del Tuyú, estaba festejando el Año Nuevo en la costanera de la localidad balnearia de Santa Teresita, cuando fue increpado por al menos cuatro personas para luego ser apuñalado en el tórax.

Ocurrió alrededor de las 6.50 de la mañana de este lunes en el cruce de la calle 44 y la avenida Costanera, cuando una decena de personas comenzaron a agredirlo en la playa. Ante esa situación, Tello Ferreira intentó de escapar corriendo, pero fue interceptado en la mencionado intersección de calles, a metros del mar. En ese lugar, la patota comenzó a atacar al joven de 18 años con golpes de puño y, al menos, un arma blanca.

Como consecuencia del ataque, Tello sufrió al menos una herida punzocortante en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde finalmente falleció.

Por la tarde comenzaron a viralizarse videos de distintos usuarios sobre la pelea que culminó con el asesinato del joven. Los acontecimientos se desarrollan frente a una construcción y el video es filmado a una cuadra de los hechos. Esto fue luego de que se desatara una pelea inicial en la playa. Fue luego de ese altercado cuando al menos tres personas acorralaron a la víctima y uno de ellos lo apuñaló en el tórax con un arma blanca.

Hasta el momento hay nueve detenidos, dos de ellos menores de edad. Según indicaron fuentes policiales, uno de los agresores fue identificado como Damián Copelian (21), residente de Santa Teresita, quien fue aprehendido en la esquina de la avenida Costanera y calle 32, a unas diez cuadras de lo ocurrido, luego de que los registros de cámaras de seguridad y declaraciones de algunos vecinos lo situaran en la escena de los hechos.

El hecho fue catalogado por homicidio calificado con el concurso de dos o más personas, según informó Diego Escoda, fiscal general de Dolores, en LN+.

El fiscal indicó que se generó una pelea inicial en la playa, en la zona del muelle. Luego, la víctima y sus amigos se escaparon y “hubo una persecución hasta el casco urbano y cuatro personas encerraron a la víctima y con un arma blanca le ocasionaron la muerte”. En ese sentido, dijo que el arma homicida no fue recuperada, pero que la persona que apuñaló a Tello fue identificada.

“Podría haber habido alguna cuestión anterior, que vendría de algunos días atrás en otra fiesta. A lo mejor fue una venganza porque había bronca”, agregó el fiscal.

Uno de los detenidos, de 57 años, es el padre del presunto asesino y aún se “está tratando de determinar cuál fue su rol” en el crimen. Finalmente, el fiscal adelantó que mañana serán las indagatorias. “Hubo tres o cuatro autores materiales y los otros están aprehendidos y se los investiga por presunta participación”, concluyó.

LA NACION

