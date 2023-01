Quién es Jinnytty, la influencer coreana a la que le robaron el celular en plena Avenida Corrientes

escuchar

273 mil personas siguen a Jinnytty en Instagram. Son casi 850.000 en Twich, una plataforma especializada en transmisiones en vivo. El nombre de esta influencer saltó a la escena pública en la Argentina porque estaba de paseo por este país cuando caminaba por la Avenida Corrientes, se grababa en vivo y le robaron el teléfono. En la transmisión incluso se vio al ladrón correr con el móvil de la estrella de las redes por el subte de la línea B.

Este tipo de paseos en los que muestra a sus fans su cotidianeidad son el fuerte de Jinnytty, cuyo nombre es en realidad Yoo Yoonjin. La joven de 30 años tiene alta presencia con videos en vivo vinculados a los juegos y a la vida diaria. Se hizo conocida por cómo realiza grabaciones IRL (in real streaming) en las que pasea con una cámara por espacios exteriores y expone así actividades del día a día o caminatas.

Es famosa por hacer transmisiones en vivo sobre su día a día Instagram @ yyj0728

Nacida el 28 de julio de 1992, se graduó en la Universidad High School de Irvine, en California, en 2010; y más tarde en Información y Diseño Digital en la Universidad de Yonsei, en Corea del Sur.

Su carrera como streamer tuvo su auge a fines de 2017 con el juego Hearthstone y más tarde, con The Last of Us, sobre todo por el alto grado de interacción que logró con sus seguidores. En un principio tuvo un público muy sólido en Taiwán, lugar al que incluso fue a hacer un encuentro con sus fans. Sin embargo, ya para 2019, cambió su audiencia y se enfocó más en crear contenido para Europa y Estados Unidos.

Jinnytty suele posar con animales Instagram @ yyj0728

Este último país le es familiar ya que, pese a que nació en Corea del Sur, el portal Republic World asegura que tiene nacionalidad y ascendencia estadounidense. Asimismo, ese sitio detalla que Jinnytty habla de sus hermanos en sus transmisiones y que incluso uno de ellos, Kevin, apareció en sus contenidos.

Como suele suceder con las figuras que emergen de las redes sociales, fue protagonista de una serie de controversias que le generaron sanciones en su canal de Twitch, vinculadas a dichos y acciones polémicas que realizó durante sus transmisiones en vivo, en su afán de exhibirse “tal cual es”.

La influencer estuvo inmersa en una serie de polémicas Instagram @ yyj0728

Entre 2018 y 2020 la sancionaron por conducción temeraria durante un viaje a Alemania, ya que se detuvo y evitó que los vehículos pasaran en un semáforo. Más tarde la plataforma que le pertenece a Amazon la multó por comentarios homofóbicos contra una de las dos protagonistas del videojuego The Last of Us 2. Y en otro momento fue acusada de discriminación al bromear sobre una persona que se movía en silla de ruedas disfrazada del Hombre Araña.

En sus fotos de Instagram, Jinnytty muestra su rutina diaria a través de selfies en las que aparece siempre maquillada y generalmente con accesorios en su cabello. Posa en distintas partes del mundo con comida, amigos, animales y hasta con armas.

"Este rifle es tan grande como yo", escribió en esta foto la influencer que a veces publica fotos con armas Instagram @ yyj0728

Hace un día, vestida con una camisa blanca y cintas violetas, saludó por el Año Nuevo lunar. Seollal en Corea es el primer día del calendario y la jornada festiva tradicional más importante para la nación. En ese posteo recibió cientos de comentarios, entre ellos de sus fans argentinos, que lamentaron lo que le aconteció con su celular y le desearon un feliz paso por el país.

Jinnytty saludó por el Nuevo Año Lunar y sus seguidores le escribieron por el robo en la Argentina Instagram

LA NACION