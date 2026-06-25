Quiso huir de policías y terminó conduciéndolos a un laboratorio clandestino donde cultivaban marihuana

La persecución de un hombre que intentó escapar al advertir la presencia policial terminó con el hallazgo de un laboratorio clandestino de cultivo de marihuana, la detención de dos sospechosos armados y el secuestro de casi 300 plantas de cannabis, además de cocaína, LSD, tussi y armas de fuego en una vivienda del barrio porteño de Nueva Pompeya.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría Vecinal 4B de la Policía de la Ciudad durante tareas de prevención y despliegue territorial en la zona. Todo comenzó cuando los agentes observaron a un hombre que, al notar la presencia policial, reaccionó de manera sospechosa y emprendió la fuga.

Mientras corría, el sospechoso descartó un arma de fuego e intentó alejarse atravesando el terraplén del Ferrocarril Belgrano Sur. Los efectivos iniciaron una persecución a pie que se extendió por varios metros hasta que el hombre ingresó a una propiedad situada en Crespo al 2800, tras saltar un muro lindero a las vías.

Los policías ingresaron al inmueble detrás del prófugo para evitar que escapara y lograron reducirlo dentro de la vivienda. Sin embargo, al avanzar en el procedimiento se encontraron con una segunda persona que también estaba armada.

La situación obligó a una rápida intervención para neutralizar al segundo sospechoso y asegurar el lugar. Una vez controlada la escena, los efectivos realizaron una inspección del inmueble y descubrieron que funcionaba como un centro de producción y almacenamiento de drogas.

Según informaron fuentes de la investigación, la vivienda estaba acondicionada especialmente para el cultivo intensivo de marihuana. En distintos sectores de la propiedad fueron halladas 297 macetas con plantas de Cannabis sativa en diferentes etapas de crecimiento.

La Policía persiguió a un hombre en Pompeya y terminó desmantelando un laboratorio de cultivo de marihuana Ministerio de Seguridad

Además, durante la requisa se secuestraron pastillas de LSD, dosis de tussi, cocaína, balanzas de precisión usadas para el fraccionamiento de los estupefacientes, teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones consideradas de interés para la investigación.

También fueron incautadas tres armas de fuego: un revólver y dos pistolas, elementos que agravaron la situación procesal de los detenidos.

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Los investigadores identificaron a los sospechosos como hombres de 38 y 50 años, ambos con antecedentes penales. Según los registros consultados, acumulaban causas por robo, lesiones culposas, tenencia de estupefacientes y reventa ilegal de entradas para espectáculos masivos.

Tras ser informada de los resultados del procedimiento, la Unidad Fiscal Sur, a cargo de Jonathan Patti, dispuso la detención de ambos imputados y el secuestro de todos los elementos hallados en la vivienda.

Los dos hombres quedaron imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.