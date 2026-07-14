Quiso robar caños de cobre de un equipo de aire acondicionado, lo vieron por una cámara y fue detenido

Una situación insólita terminó esta madrugada con la detención de un ladrón que fue sorprendido trepado y extrayendo caños de cobre de una unidad externa de un equipo de aire acondicionado.

El intento de robo se produjo en la vereda de un local comercial situado en Altos de General Paz, en la zona este de la ciudad de Córdoba.

Lo que frustró la sustracción del cobre proveniente de ese acondicionador de aire fue la intervención de los agentes de la central de monitoreo que advirtieron cómo el ladrón arrancaba, de manera violenta, parte de la instalación externa del artefacto climatizador de un comercio a los efectos de llevarse ese caño que forma parte de la instalación del equipo.

Se trepó a robar caños de cobre y fue detenido

Según la información suministrada por la Policía de Córdoba, el procedimiento se concretó en la intersección de la avenida Patria y Lima, donde los efectivos acudieron tras ser alertados por el operador del sistema de cámaras.

Por lo que se observa en las imágenes, el hombre primero se trepó al alféizar de una ventana y luego se puso a manipular con fuerza la unidad exterior del artefacto, que incluso está metido dentro de una reja para evitar que se lo roben.

Al momento de la detención, el hombre había logrado extraer 10 trozos de caño de cobre pertenecientes a la instalación del equipo. Tras su aprehensión, quedó a disposición de la Justicia, junto con los elementos secuestrados.