Ramos Mejía: ladrones les robaron a dos mujeres violentamente con tres minutos de diferencia

Dos delincuentes realizaron dos robos consecutivos ayer en Ramos Mejía cuando abordaron primero a una mujer que se encontraba con su bebé en el cochecito y su hija de 10 años, y luego a otra a quien le quisieron robar el auto, la golpearon y tiraron a la calle. Si bien no lograron llevarse el vehículo, se quedaron con objetos de valor de la víctima.

Los dos asaltos quedaron grabados en dos videos en los que se ve el despreocupado accionar de los delincuentes en el mismo barrio de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, con una diferencia de minutos.

“Ayer llegué a un límite. Cuando ayer mi sobrina me dijo, ´tía, creo que estoy traumada´ no pude decirle ni prometerle que esto no le iba a pasar más. Así no se puede vivir. Uno se quiere ir a otro país, porque trabaja todo el día y esto [los asaltos] no deja de pasar y después te piden que te quedes”, dijo hoy a LN+ Daina, la hermana de la mujer que sufrió el asalto cuando fue abordada por los dos hombres cuando se encontraba junto a su hija y su bebé de un año.

De acuerdo a lo que se ve en las imágenes, a las 17.34 de ayer, la primera víctima se dirige hacia su auto con su bebé y su hija tras salir de la casa de su madre, abuela de los menores, cuando es abordada por los dos delincuentes armados que llevan gorras que tapan sus rostros.

“Nosotras vimos todo con mi mamá porque siempre hacemos lo mismo, custodiamos cuando alguien sale”, contó Daiana.

En el video se ve cómo la mujer forcejea con uno de los delincuentes mientras no suelta el cochecito y su hija intenta ayudarla. Luego, los hombres se alejan y la familia ingresa nuevamente a la casa.

“Le pedían las llaves del auto. Nosotras les abrimos la puerta porque queríamos que los chicos estuvieran a salvo, a pesar de que pudo ser peor si entraban. Sé que después asaltaron a otra mujer”, explicó la joven quien también se quejó de la poca seguridad de la zona. Los hombres no se llevaron el auto de la hermana de Daiana, sino que se fueron corriendo de la escena.

Solo tres minutos después, a las 17.37, según se ve en las imágenes de otra cámara de seguridad, los dos hombres abordaron a una mujer que hacía minutos había dejado a sus sobrinos en la casa de su hermana.

Se disponía a subir nuevamente a su auto cuando los delincuentes la atacaron y la sacaron del vehículo a golpes, tirándola sobre el asfalto.

Tampoco pudieron llevarse el auto, luego de estar cerca de un minuto dentro, salieron y se dieron a la fuga, informaron fuentes policiales a LN+.

