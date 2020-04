El prefecto Díaz Gorgonio, al irrumpir en la casa de Sergio Massa Crédito: archivo

Alcides Díaz Gorgonio, el efectivo de la Prefectura condenado a 18 años de cárcel por el ataque contra la casa del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, seguirá detenido en la cárcel de General Alvear.

En las últimas horas, el Tribunal Oral N°7 de San Isidro rechazó un pedido presentado por la defensa del exintegrante de la fuerza federal de seguridad para ser beneficiado con la prisión domiciliaria extraordinaria.

Dicha presentación se fundó en que el condenado, por su edad y las patologías crónicas que padece, estaba incluido en el grupo de riesgo de la población carcelaria en caso del contagio del virus Covid-19.

"Conviene aclarar que la emergencia sanitaria no autoriza per se a la aplicación de medidas morigeradoras del encierro en favor de la totalidad de la población carcelaria que se encuentre dentro de los parámetros considerados de riesgo como parece mal interpretarse. No hay que olvidar que administrar coyunturas excepcionales es resorte de los poderes políticos porque la solución de una crisis social o epidémica no es jurídica. Los jueces nos ocupamos de la emergencia en el marco de nuestras competencias, no sancionamos leyes, no diseñamos la política criminal, no administramos la cárcel, ni somos agentes de seguridad. Solo aplicamos la ley dictada por el Congreso", expresó en los fundamentos de la resolución, el juez Alberto Gaig.

Díaz Gorgonio había sido condenado en 2015 por el robo triplemente calificado por ser miembro de las fuerzas de seguridad, utilizar un arma de fuego y forzar su ingreso a la casa con una barreta, contra la vivienda de Massa.

El fallo fue dictado por Tribunal en lo Criminal N°7 de San Isidro, que tuvo en cuenta cinco agravantes para endurecer la pena: entre ellos, el hecho de que Díaz Gorgonio era miembro de inteligencia de la Prefectura, como figura en su legajo.

"Las patologías de riesgo que presenta el imputado no constituyen causales para habilitar el cambio de la modalidad de ejecución de la prisión, aún en las circunstancias excepcionales que estamos viviendo actualmente debido a la pandemia. Resulta necesario que Díaz Gorgonio continúe cumpliendo su encierro penitenciario, pero disponiendo de manera excepcional atendiendo a su pertenencia al grupo poblacional de mayor riesgo al virus Covid-19, su aislamiento sanitario dentro de la cárcel extremando las medidas de prevención, salud e higiene, en los términos del Protocolo de actuación para la prevención y control del Covid-19", explicó el juez Gaig en la resolución que dictó junto con la magistrada María Coelho.